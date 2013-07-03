فوتساليست قمي عضو تيم ملي در مسابقات جهاني شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال دانش آموزان کشورمان قرار است در نیمه دوم تیر ماه در مسابقات فوتسال دانش آموزان جهان حضور یابد، رقابت هایی که با شرکت تیم های مطرح و پرمدعا از کشورهای مختلف سراسر دنیا از هجدهم تیر ماه در کشور کرواسی به انجام می رسد.

به همین منظور تیم ملی فوتسال دانش آموزی کشورمان از ماه ها قبل اردوها و برنامه های تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی مجرب خود آغاز کرده و به منظور درخشش در مسابقات فوتسال دانش موزان جهان راهی کشور کرواسی می شود.

تیم ملی فوتسال دانش آموزی کشورمان را در رقابت های قهرمانی جهان سعید عبدالوند مربی قرچکی هدایت می کند تا این تیم با ترکیبی از بهترین های حال حاضر ورزش دانش آموزی در مسابقات جهانی عملکرد قابل قبولی در جدال با حریفان داشته باشد.

به همین منظور برای برپایی اردوی نهایی آماده سازی تیم ملی فوتسال دانش آموزان کشورمان از بازیکنان مورد نظر کادر فنی تیم ملی از استان های مختلف دعوت به عمل آمده است و در بین انتخاب شده ها برای اعزام به مسابقات جهانی یک بازیکن قمی نیز حضور دارد.

این در حالی است که قرار شده تيم ملي فوتسال زیر 16 سال دانش آموزی كشورمان به مربیگری سعید عبدالوند بعد از پايان اردوهاي آماده سازي خود برای مسابقات جهانی در کشور کرواسی روز هفدهم تیر به این كشور اعزام شود.

در اين تيم که خود را برای حضور در جمع تیم های برتر این دوره آماده کرده، امیرحسین رنگرز جدی بازیکن قمی و عضو تیم صبای قم نيز حضور دارد و بازوبند كاپيتاني تيم دانش آموزان كشورمان را در اين دوره از رقابت‌ها برابر حريفان مطرح خارجي بر بازو خواهد بست.

البته سیدحسین رضوی عضو تیم فوتسال نوجوانان امید ماهان تندیس قم نیز دیگر ملی پوش قمی حاضر در تیم اعزامی دانش آموزان کشورمان به رقابت های فوتسال قهرمانی دانش آموزان جهان بود که به دلیل حاضر نشدن روادید از اردوی تیم ملی کنار رفت و شانس حضور در مسابقات جهانی را از دست داد.

