محمدسریر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های جدیدش در عرصه موسیقی گفت: کارهای زیادی را در دست تولید دارم اما به دلیل اینکه هنوز زمان انتشار آن مشخص نیست نمی‌توان خبر قطعی در مورد آن داد.

وی افزود: مجموعه ای را برای انتشار در قالب یک اثر موسیقایی در دست تهیه و تولید دارم که اگر مشکلی در روند انتشار آن پیش نیاید، زمستان امسال روانه بازار موسیقی می‌شود. این اثر در قالب یک آلبوم موسیقایی متشکل از 14 قطعه برگرفته از شعر شاعران یزرگ ادبیات ایران از جمله سعدی، فریدون مشیری، وحید ادیبی، شیون فومنی در قالب ارکستر بزرگ است که مدتی است کار روی آن را آغاز کرده‌ام و به اعتقاد من اثر متفاوتی در کارنامه کاریم خواهد بود.

این آهنگساز همچنین اشاره کرد که درباره خواننده این آلبوم فعلا صحبتی نمی‌کند.

رییس هیات مدیره خانه موسیقی درباره فعالیت‌های صنفی این روزهایش نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که در این مدت به شدت من را درگیر خود کرده همین مسایل صنفی است. این فعالیت‌ها به قدری برای من اهمیت دارد که باید برای به سرانجام رساندن آنها اوقات زیادی را اختصاص دهم البته برخی از دوستان هم به من این انتقاد را دارند که چرا کمتر در فعالیت‌های تخصصی و هنری موسیقی حضور دارم که این انتقاد را می پذیرم. به همین جهت باید طوری برنامه ریزی کنم که در این مدت به فعالیت‌های هنری نیز بپردازم.

دلاویزترین، جاودانه با عشق، جلوه‌های ماندگار، رویای رنگین، از ما به مهربانی یاد آرید، رویای دیگر، چراغی در افق و ساخت موسیقی متن فیلم و سریال‌های تلویزیونی برخی از فعالیت‌های سریر در عرصه آهنگسازی است. علاقه‌مندان موسیقی برخی از فعالیت‌های این مدرس موسیقی را با صدای زنده‌یاد محمد نوری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی می‌شناسند.