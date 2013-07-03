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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

برسان با مهر عنوان کرد:

امانت سالانه 120 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی خلخال

امانت سالانه 120 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی خلخال

خلخال – خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال گفت: سالانه بیش از 120 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی این شهرستان امانت داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش برسان پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تابستانه کتاب خلخال تصریح کرد: در حال حاضر هشت باب کتابخانه در سطح شهرستان دایر است.

وی اضافه کرد: این تعداد نزدیک به 100 جلد کتاب را نگه داری کرده و به اعضای خود به امانت می دهند.

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی خلخال 11 هزار نفر عضو فعال دارد، اضافه کرد: این تعداد نشان از اقبال عمومی به کتاب و کتابخوانی در این شهرستان دارد.

برسان تاکید کرد: ضروری است با فرهنگسازی مناسب زمینه افزایش تعداد اعضای کتابخانه های عمومی و در ادامه سرانه مطالعه افزایش یابد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال برگزاری نمایشگاه کتاب را یکی از فرصتهای افزایش تعداد اعضای کتابخانه ها برشمرد و افزود: نمایشگاههای کتاب می توانند آخرین تولیدات کتاب را به علاقه مندان گروههای سنی مختلف عرضه کنند.

وی اضافه کرد: در نمایشگاه کتاب خلخال دو هزار عنوان کتاب از 40 نویسنده برتر کشور برای نمایش و فروش انتخاب شده است.

 

کد مطلب 2089276

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