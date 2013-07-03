افتتاح کتابخانه مشارکتی "شهید علیرضا جنتی" در همدان

به گزارش خبرنگار مهر ظهر چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان، مدیرکل کتابخانه های عمومی، رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان و رئیس دفتر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی (امیر خجسته) این کتابخانه به افتتاح و بهره برداری رسید.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان در این زمینه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کتابخانه در سالن چندمنظوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان ایجاد شده که در حال حاضر بیش از چهار هزار جلد کتاب در آن وجود دارد.

مجتبی قمری اضافه کرد: کتب این کتابخانه مشارکتی به صورت هفتگی و بر اساس انتشار و چاپ کتاب جدید افزایش می یابد.

وی پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری ارزش کتب موجود در این کتابخانه مشارکتی به حدود 60 میلیون تومان برسد.

قمری با اشاره به انفجار اطلاعات در دنیای کنونی ایجاد کتابخانه های عمومی و مشارکتی را گامی ارزشمند در راستای تحقق نهضت مطالعه مفید عنوان کرد.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان در پایان سخنانش با اشاره به همکاری همه جانیه اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان در راستای راه اندازی این کتابخانه نیز گفت: این کتابخانه دارای کتب مرجع و بخش های مختلف کودک و نوجوان بوده و همه کتبی که در یک کتابخانه عمومی وجود دارد در این کتابخانه قرار داده شده است.