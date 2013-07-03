همايش پياده روي و كوهنوردي خانوادگي در بجنورد برگزار مي شود

محمد موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، همايش بزرگ پياده روي و كوهنوردي خانوادگي روز جمعه چهاردهم تير ماه برابر با 26 شعبان به همت شهرداري بجنورد برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه اين همايش از محل چهارراه هفده شهريور بجنورد تا كوه باباموسي اين شهر برگزار مي شود، اظهار داشت: اين همايش از ساعت پنج و سي دقيقه بامداد چهاردهم تير ماه از محل چهارراه هفده شهريور به مقصد كوه بابا موسي آغاز مي شود.

به گفته موفق تامين مكان مناسب براي استراحت كوه پيمايان، پذيرايي صبحانه، برگزاري مسابقه و انجام قرعه كشي و اهداي جوايز از جمله برنامه هاي پيش بيني شده در اين همايش يك روزه است.

وي اضافه كرد: همچنين براي برگشت شركت كنندگان در اين همايش نيز اتوبوس هاي خط واحد در مسير باباامان به بجنورد پيش بيني شده و در اين زمينه مشكل خاصي وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بجنورد همواره در برنامه هاي ورزش همگاني حضور گسترده و پرشوري دارند به گونه اي كه ارديبهشت ماه سال جاري و در جريان برگزاري همايش بزرگ پياده روي خانوادگي، با حضور 135 هزار نفر، ركورد حضور شركت كنندگان در همايش هاي پياده روي كشور به نسبت جمعيت شكسته شد.