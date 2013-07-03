مسابقه شنا مقطع ابتدایی دختران خراسان رضوی پایان یافت

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابتها که به میزبانی مشهد مقدس در استخر مجتمع فرهنگی ورزشی شهید کاظمیان با حضور 96 شناگر در قالب 9 تیمو در 15 ماده برگزار شد.

وی بیان داشت: در پایان تیمهای ناحیه 4 ، ناحیه 7 و ناحیه 6 مشهد به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

میرسیستانی از نکات قابل توجه این مسابقه به سطح کیفی بسیار بالا و رکوردهای بسیار خوب دانش آموزان اشاره وتصریح کرد: به گفته مربیان و کارشناسان این نتیجه حاصل عملکرد موفق اجرای طرح ملی سباح می باشد.

گفتنی است این رقابتها در 10 رشته ورزشی در بخش دختران تا 17 تیر در حال برگزاری است که نفرات برتر به اردوی آمادگی جهت اعزام به مسابقات کشوری دعوت می شوند.