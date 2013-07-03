پیاده روی همگانی " نه بزرگ " به اعتیاد در گلستان/ ریشه کنی اعتیاد نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گلستان صبح چهارشنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی این همایش، از راهپيمايي بزرگ در اعلام انزجار مردم استان از مصرف مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ پاسدار موسي مؤمن گفت: مردم استان گلستان در يك عزم عمومي تنفر خود را از مصرف مواد مخدر اعلام مي كنند.

وي تصريح كرد: مراسم پياده روي تنفر از مصرف مواد مخدر در گرگان ساعت 6 صبح روز جمعه چهاردهم تير ماه و از مقابل پارك شهر به سمت پارك جنگلي نهارخوران براي نخستين بار در كشور برگزار خواهد شد.

اين مقام انتظامي همچنين گفت: "نه بزرگ" مردم به پديده شوم اعتياد روز جمعه در فضاي جامعه طنين انداز خواهد شد.

سرهنگ مؤمن با بيان اينكه اين پياده روي باهمكاري ساير سازمان ها و نهادها برگزارمي شود افزود: 100 جايزه متنوع در اين پياده روي به قيد قرعه به شركت كنندگان اهدا خواهد شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گلستان اقدامات مقابله اي پليس در ريشه كن كردن اعتياد در جامعه را نا كافي عنوان كرد و گفت: ريشه كن كردن مواد مخدر در جامعه نياز به عزم ملي است.