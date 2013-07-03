آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار و 562 نفر در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی در 10 رشته تخصصی و 10 حوزه امتحانی شرکت دارند و ظرفیت پذیرش در این دوره از آزمون حدود 400 نفر است.

کلید اولیه سئوالات 15 تیرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود و داوطلبان در روزهای 15 تا 17 می توانند به صورت اینترنتی اعتراض خود را اعلام کنند. کلید نهایی 22 تیرماه منتشر می شود.

پس از ارائه کارنامه آزمون، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به میزان سه برابر ظرفیت معرفی می شوند و می توانند حداکثر 100 کد رشته را انتخاب کنند. نتایج نهایی این دوره از آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی 30 مرداد ماه اعلام می شود.