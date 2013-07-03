سالم ترین انتخابات دنیا انتخابات ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، مدیر عامل خبرگزاری صدای افغان صبح امروز با حضور در خبرگزاری مهر با رضا مقدسی، مدیر عامل خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار دو مدیر عامل بر توسعه روابط خبری و مبادلات اخبار و اطلاعات در بین خبرگزاری ها تأکید داشتند و تصمیماتی نیز برای تبادل اخبار و اطلاعات و همکاری خبرنگاران دو کشور اتخاذ کردند.

حسینی مزاری در این دیدار با اشاره به اینکه در افغانستان اگر قرار باشد کار خبری انجام شود باید علیه ایران موضع گیری کرد، اظهار داشت: البته با تأسیس مرکز تبیان که با پیروی از خط امام خمینی و رهنمود های آیت الله خامنه ای شکل گرفت ، موفق به تغییر این فضا شده ایم و امروز در افغانستان ازشخصیت امام خمینی بسیار تجلیل می شود و در ترویج افکار امام خامنه ای نیز کارهای بسیاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شخصیت های اهل سنت بهترین سخنرانی ها در رابطه با امام خمینی در افغانستان می کنند، افزود: در عرصه فعالیت های رسانه ای تنها رسانه هایی که این مسائل را به صورت دقیق در افغانستان پوشش می دهند روزنامه انصاف و خبرگزاری صدای افغان هستند.

مزاری تأکید کرد: در رابطه با انتخابات ایران نیز کار ویژه ای از سوی خبرگزاری افغان صورت گرفت و لینک مستقیم اخبار انتخابات ایران در خبرگزاری افغان قرار گرفت. همچنین در مجالسی که همزمان با رحلت امام خمینی برگزار می شد تحت این عنوان که یکی از دستاوردهای بزرگ امام خمینی حکومت انتخاباتی بر مبنای ولایت فقیه بوده است، مقایسه ای بین انتخابات ایران و دنیا به ویژه در آمریکا و اینگلیس انجام دادیم که نتیجه بررسی این شد که در دنیا اگر انتخابات سالمی وجود داشته باشد، آن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه در سایر نقاط دنیا اصلا انتخابات وجود ندارد، تصریح کرد: در امریکا دو حزب دموکرات و جمهوری خواه که متشکل از صاحبان امتیاز کارتل های نفتی و مافیای اقتصادی هستند حکومت و قدرت را به دست دارند و و به هم پاس می دهند. ولی در ایران احمدی نژاد بدون حزب رئیس جمهور می شود . شخصیت ها در ایران بدون حزب هستند.

مزاری با اشاره به اینکه در ایران آزادی بیان وجود دارد و رسانه ها علیه رئیس جمهور و بالاترین مقام حرف می زنند، تصریح کرد: همین آزادی بیان در آمریکا و غرب مفهومی ندارد و حتی یک نفر هم نمی تواند علیه اسرائیل حرفی بزند.

مدیر عامل خبرگزاری افغان اظهار داشت: امروز مردم ایران با وجود آنکه قهرمان ترین مردم دنیا هستند ولی مظلوم ترین مردمان دنیا هستند . ما شیعه هستیم و حمایت ما هم بی مقدمه نبوده است .

رضا مقدسی نیز در این جلسه گفت: در افغانستان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی همراهی مردم افغانستان با مردم ایران به وقوع پیوست و نقطه امیدی که با انقلاب ایران در همه محرومان عالم پدید آمد باعث شد امید در مردم افغانستان نیز ایجاد شود و مردم به فکر یک حکومت اسلامی باشند.

وی با بیان اینکه مردم افغانستان جهاد کرده و شوروی را مجبور به ترک افغانستان کردند، اظهار داشت: به هر حال بخشی از توطئه غرب و سرویس های اطلاعاتی اجازه نداده اند که آن طور که باید مردم افغانستان در امور خود مدیریت کنند. اما آنچه برای ما ارزش است نگاه مردم به ویژه همراهی مردم افغانستان در دفاع مقدس است.