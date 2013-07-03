حضور معاون سابق احمدی نژاد در دیدار روحانی/ همراهی وزیر کشور با رئیس جمهور منتخب

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت با روحانیون و علما که در تالار وزارت کشور برگزار شد ، با حاشیه هایی همراه بود که از نگاه خبرنگار مهر در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد.

در این مراسم چهره های روحانی همچون حجج اسلام سید مهدی طباطبایی، جلالی خمینی، سید رضا اکرمی، محمد اشرفی اصفهانی، علیمحمد شهیدی، هاشمی نژاد، مداحی، سید احمد موسوی، اختری، حسین ابراهیمی، هاشم زاده هریسی و سید محمود علوی حضور داشتند.

این مراسم ابتدا قرار بود ساعت 9 صبح در تالار وزارت کشور آغاز شود که با یک ساعت تاخیر رسما آغاز شد.

حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی و جلالی خمینی از روحانیون سرشناس و اساتید حوزه سخنرانان این مراسم بودند و پیش از آغاز سخنرانی رئیس جمهور منتخب ملت نکاتی را در باب حل مشکلات اقتصادی مردم، رفع مشکلات جوانان و بیکاری آنان، برطرف کردن مشکلات مستضعفان، لزوم توجه بیشتر به بعد اسلامی جمهوری اسلامی، مقابله با افراطی گری به ویژه در بحث دین و عدم زاویه گیری رئیس جمهور با رهبری متذکر شدند.

دکتر حسن روحانی در ساعت 10:5 همزمان با آغاز مراسم وارد تالار وزارت کشور شد که مصطفی محمد نجار (وزیر کشور)، حسین فریدون، محمد رضا صادق، علیرضا افشار معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور و علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور وی را در ورود به محل برگزاری مراسم همراهی می کردند.

این مراسم از سوی کمیته روحانیون ستاد انتخاباتی رئیس جمهور منتخب ترتیب داده شده بود و جمع کثیری از علما و روحانیون تهران در آن حضور داشتند.

رئیس جمهور منتخب در این مراسم حدود 40 دقیقه سخنرانی کرد و ضمن تاکید بر توجه به نکات مورد اشاره سخنرانان پیش از خود مسائلی را در باب توجه ویژه به مردم و جوانان بیان کرد و از روحانیت برای موفقیت دولت یازدهم کمک خواست.

در این مراسم برخی چهره های غیر روحانی از جمله محمد نهاوندیان و برخی اعضای پیشین ستاد انتخاباتی روحانی حضور داشتند.

حضور حجت الاسلام سید احمد موسوی رئیس فعلی سازمان حج و زیارت و معاون سابق محمود احمدی نژاد در جلسه رئیس جمهور منتخب با علما و روحانیون از نکات قابل توجه بود. وی پس از ورود به محل برگزاری مراسم در انتهای سالن مستقر شد اما مسئولین برگزاری وی را به ردیف جلو برای نشستن راهنمایی کردند.

یکی دیگر از نکات حاشیه ای این مراسم انتقاد یکی از روحانیون به حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی و سخنرانی وی بود که این استاد حوزه پاسخ این روحانی را داد البته گویا وی از پاسخ طباطبایی قانع نشد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام شهیدی مسئول کمیته روحانیت ستاد انتخاباتی روحانی که برگزار کننده این مراسم هم بود سخنرانی کرد و از روحانیون حاضر خواست که اگر سئوالی از رئیس جمهور منتخب دارند آن را به صورت مکتوب جهت پاسخگویی ارائه دهند.