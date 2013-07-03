400 مبلغ در همدان در ماه رمضان به تبلیغ امور دینی می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد جمشیدی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد مبلغ 300 نفر از برداران و 100 نفر از خواهران مبلغه هستند.

وی با بیان اینکه جلسات و برنامه های مختلفی در ماه رمضان در مساجد و حسینیه های شهرستان همدان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برگزاری جلسات تلاوت قرآن، سخنرانی و تفسیر قرآن از جمله این برنامه ها است.

حجت الاسلام جمشیدی از اجرای برنامه تفسیر قرآن درامامزاده عبدالله و آرامگاه بوعلی در ماه رمضان بعد از نماز مغرب خبر داد و گفت: تبلیغات اسلامی شهرستان همدان به طور جهادی در استای اجرای برنامه های قرآنی وارد عمل شده و 18 موسسه قرآنی در همدان کلاسهای مختلفی را برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به آغاز دهه تکریم و غبار روبی مساجد، افزود: 339 مسجد در شهرستان همدان برای استقبال از ماه رمضان غبار روبی می شوند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی همدان ادامه داد: غبار روبی مساجد از شنبه 27 شعبان به مدت سه روز در همدان آغاز می شود.

وی به دیگر برنامه ها و مناسبت های ماه رمضان از جمله اعتکاف و لیالی قدر و میلاد امام حسن مجتبی (ع) و همچنین شهادت حضرت علی (ع) اشاره کرد و عنوان داشت: اداره تبلیغات اسلامی همدان تمهیدات و برنامه های ویژه ای برای اجرای این مراسم ها در نظر گرفته است.

حجت الاسلام جمشیدی با تاکید بر اینکه در ماه رمضان باید به برنامه های قرآنی بیشتر پرداخته شود، ابراز داشت: جلسه قرآن خوانی در ماه رمضان هر روز در حسینیه امام خمینی همدان برگزار می شود.

وی افزود: محافل انس با قرآن و روخوانی و روان خوانی و ترتیل قرآن نیز در مساجد و تکایا و حسینیه های سطح شهر برگزار می شود.

حجت الاسلام جمشیدی در این جلسه از نیروی انتظامی خواست تا علاوه بر تامین امنیت عبادت کنندگان در این ماه با مسئله روزه خواری برخورد کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: پایگاه های مقاومت بسیج در شهرستان همدان نیز باید همکاری لازم را در بحث غبار روبی مساجد با اداره تبلیغات اسلامی داشته باشند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان اضافه کرد: صداو سیمای مرکز همدان علاوه بر پوشش خبری مراسم غبار روبی مساجد، مراسم تلاوت قرآن و تفسیر قرآن در ماه رمضان را پوشش خواهند داد.