انهدام مرکز تهیه و بسته بندی مواد روانگردان شیشه در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر چناری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر تهیه و بسته بندی مواد روانگردان شیشه در شهرستان ورامین، مأموران این یگان سریعاً وارد عمل شده و اقدامات اطلاعاتی و انتظامی را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی وتحقیقات پلیسی با شناسائی این فرد به نام "حسن - م"، مشخص شد وی در پوشش شغل دامداری، در محیطی به مساحت یکهزار و 500 متر مربع اقدام به بسته بندی مواد روانگردان صنعتی می کند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر شرق استان تهران تصریح کرد: پلیس با هماهنگی مرجع قضایی محل فعالیت وی را مورد بازرسی قرار داد که در نتیجه آن مقادیری شیشه و آلات و ادوات بسته بندی موادمخدر در اندازه های مختلف کشف شد.

وی در پایان از مردم خواست، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مركز فوریتهای پلیسی 110 یا پلیس مواد مخدر اطلاع دهند.

عامل شرارت و ناامنی خیابان اسماعیلی ورامین دستگیر شد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شرق استان تهران با اشاره به اینکه کوچکترین اغماضی نسبت به جرایم و تخلفات مجرمان نخواهیم داشت، از دستگیری فرد شروری که اقدام به ایجاد ناامنی در خیابان اسماعیلی ورامین کرده بود، خبر داد.

سرهنگ حسین قاسملویی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت شکایت و گزارشهای مردمی مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت توسط تعدادی از اراذل و اوباش ناشناس در خیابان اسماعیلی شهر ورامین موضوع سریعاً در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی محل اختفای یکی از این افراد به نام "اسدالله - ح" را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی سایر همدستان متهم تأكید كرد: پلیس شرق استان تهران در این راستا ضمن اینکه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و به طور قاطع و جدی با برهم زنندگان نظم و آرامش عمومی به ویژه اراذل و اوباش برخورد می كند.