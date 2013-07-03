تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه از روند زيرساخت هاي شهرک ایلوار کردکوی بازدید کرد و مشکلات سرمايه گذاران را مورد بررسي و در دستور کار خود قرار داد.

همچنين استاندار گلستان از کارخانه پليمر سازي استان گلستان که در اين شهرک ساخته مي شود و بالغ بر 90 درصد کار آن به اتمام رسيده بازديد کرد.

وي در اين بازديد توجه به زيرساخت ها و همچنين اجراي خط تلفن ثابت را از مهم ترين برنامه هاي اجرايي براي اين شهرک دانست.

رمضانعلي الياسي فرماندار کردکوي نیز اظهار داشت: شهرک صنعتي کردکوي با توجه به موقعيت جغرافيايي و نزديک بودن آن به مرکز استان و همچنين تبادل ارتباطات سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق مرزهاي بين المللي استان همانند ترکمنستان و… موجب شده که سرمايه گذاران در اين حوزه فعاليت کنند.

وی افزود: نياز است که در بحث زيرساخت ها و امکانات اين شهرک تسريع شود.

به گزارش مهر، شهرک صنعتي در فاز اول 90 واحد استقرار مي يابند که 64 واحد آن انعقاد قرارداد داشته که 14 واحد در حال فعاليت هستند.

کارخانه پليمر سازي اين شهرک در زميني به مساحت قريب به 14 هزار متر مربع که بيش از 8 هزار متر مربع آن احداث و براي اتمام اين کارخانه بالغ بر 10 ميليارد تومان اعتبار نياز است و پس از شروع بکار اين کارخانه تعداد 100 نفر اشتغالزايي مستقيم و 200 نفر غيرمستقيم فعاليت مي کنند.

گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.