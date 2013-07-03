۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

قزوینی با مهر مطرح کرد:

170 ميليون مترمكعب آب از سد طالقان به دشت قزوين انتقال یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، از انتقال 170 ميليون مترمكعب آب از سد طالقان در سال زراعی 92-91 به دشت قزوين خبر داد.

حمید قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و تقویت آبخوان دشت قزوین، از ابتداي مهرماه سال گذشته تاكنون، بيش از 170 ميليون متر مكعب آب از سد طالقان به دشت قزوين منتقل شده است.

  
 
وی افزود: در این مدت 16 میلیون مترمکعب از آب انتقالی، از طریق  حوضچه های تغذیه مصنوعی در آبخوان دشت قزوین تغذیه شده است که عمده آن به علت بالابودن میزان افت سطح آب زیرزمینی در قسمت غربی دشت با بهره برداری از کانال 7.5 کیلومتری تغذیه مصنوعی تاکستان به ابهر رود منتقل و  از طریق بستر رودخانه یادشده به سفره آب زیرزمینی منطقه هدايت شده است.
 
قزوینی تصریح کرد: تغذيه اين ميزان آب در تقويت سفره آب زيرزميني منطقه تأثير داشته و مانع افت بيشتر سطح آب زيرزميني منطقه خواهد شد.

 

شبکه آبیاری دشت قزوین دارای 94 کیلومتر کانال اصلی، 12 رشته کانال درجه یک به طول 129 کیلومتر، 31 رشته کانال درجه دو به  طول 85 کیلومتر، 90 رشته کانال درجه سه به طول 238 کیلومتر و 500 کیلومتر کانال درجه چهار است که سهمیه سالانه آب کشاورزی این شبکه از سد طالقان از طریق این کانال ها منتقل و توزیع می شود.

