هدف قراردادن هواپيماي مسافري ايران روحيه وحشي گري آمريكا را نشان مي دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عليرضا تنگسيري پيش از ظهر چهارشنبه در مراسم گراميداشت سالروز شهادت 290 مسافر پرواز 655 هواپيمايي مسافري جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه پس از گذشت 25 سال هنوز ياد شهداي اين حادثه در ميان مردم زنده است، اظهار داشت: امروز ما در حالي خليج فارس را گلباران مي كنيم كه پيكر پاك 100 تن از شهداي اين حادثه در آبهاي خليج فارس باقي مانده است.

وي ادامه داد: شهداي ما هيچگاه زير بار زور نرفتند و در يك لحظه سوختند و جاودانه شدند و امنيت امروز كشور ما مديون خون شهداست.

جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه افزود: به بركت خون شهدا امروز آمريكايي ها با وجود حضور در منطقه اما جرات نزديك شدن به آبهاي ايران را ندارند و امروز عبور شناورها از تنگه هرمز توسط ايران كنترل مي شود كه اين مسئله پيش از اين سابقه نداشته است.

تنگسيري در ادامه با اشاره به ادعاهاي دروغين آمريكا در خصوص اشتباه ناو وينسنس در هدف قرار دادن هواپيماي مسافري ايران، عنوان كرد: اولين ادعاي آنان اين بود كه اعلام كردند ما فكر مي كرديم اين هواپيما، جنگي و از نوع "اف 14 " بوده در حالي كه اين مسئله نمي تواند درست باشد، چون رادارها به خوبي اندازه بزرگ اكوي هواپيماي مسافري را نشان مي دهند و در ضمن سرعت اين هواپيما همانند يك جنگنده نبوده و نوع مانور آن نيز متفاوت بود و اين هواپيماي مسافري در مسير پروازي بندرعباس به دبي در حال حركت بود و در راستاي حركت ناو وينسنس حركت نمي كرد كه تهديدي براي آنها محسوب شود.

وي اضافه كرد: اين هواپيماي مسافري در يك مسير تعريف شده بين المللي در حال حركت بود كه تمامي ناوها و رادارهاي آنان اين مسير را مي شناسند و ادعاي اشتباه در اين خصوص نمي تواند درست باشد.

جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه آمريكايي ها در ابتدا ادعا مي كردند كه ناو وينسنس در آبهاي سرزميني ايران حضور نداشت، تصريح كرد: روزنامه نيويورك تايمز چهار سال بعد افشا كرد كه ناو وينسنس در آبهاي سرزميني ايران بود و فرمانده ناوگان پنجم دريايي آمريكا در بحرين نيز اعلام كرد كه اين ناو نبايد وارد آبهاي ايران مي شد و حتي برخي از افرادي كه در ناو حضور داشتند نيز عنوان كرده اند كه ما از روي قطعات بزرگ هواپيما روي رادار متوجه شديم كه اين هواپيما جنگي نيست اما با اين وجود به سوي هواپيما شليك شد.

تنگسيري ادامه داد: همچنين با توجه به استفاده از بي سيم هاي عملياتي، آمريكايي ها نمي توانند ادعا كنند كه مكالمات خلبان هواپيماي مسافري را نشنيده اند و آنها قطعا اين مسئله را مي دانستند و حتي آگاه بودند كه فركانسهاي اين هواپيما مربوط به يك هواپيماي مسافري است اما با اين وجود شليك را انجام دادند و حتي به فرمانده اين ناو مدال افتخار هم دادند كه اين نوعي دهن كجي به انسانيت و حقوق بشر است.

وي همچنين ادعاي ديگر آمريكا مبني بر عدم شناسايي اين هواپيماي مسافري توسط رادار ناو وينسنس را دروغ دانست و بيان داشت: رادارهاي روي ناو قادر به شناسايي و رهگيري با فاصله بيش از 450 كيلومتر است و اين نوع ادعاها كاملا مضحك است.

جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه وقوع اين فاجعه را نشان دهنده روحيه وحشي گري آمريكايي ها دانست و افزود: اين حادثه نشان داد كه آمريكايي ها براي رسيدن به منافع و مقاصد شوم خود حتي حقوق بشر را زير پا مي گذارند.

تنگسيري با بيان اينكه حضور بيگانگان در منطقه امنيت خليج فارس را مختل مي كند، عنوان كرد: ساكنان كشورهاي مختلف حوزه خليج فارس بايد آگاه باشند كه حضور آمريكا و ساير بيگانگان در امنيت و آسايش مردم اين منطقه اختلال ايجاد مي كند كه نمونه هاي آن پس از حادثه هواپيماي مسافري ايران، برخورد نفتكش ژاپني با يك ناو آمريكايي كه مقررات را رعايت نكرده بود و يا هدف قرار گرفتن يك شناور تفريحي در آبهاي خليج فارس توسط ناو آمريكايي است.

وي يادآور شد: همچنين اگر براي ناوهاي اتمي آمريكا كه در منطقه حضور دارند اتفاقي رخ دهد، خليج فارس با يك فاجعه زيست محيطي مواجه شده و اين فاجعه 20 سال منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد و در مجموع بايد گفت كه خود كشورهاي منطقه مي توانند امنيت خليج فارس را تامين كنند و نيازي به حضور بيگانگان نيست.