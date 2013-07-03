به گزارش خبرنگار مهر، روح الله علایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: درمان بیماری سل در مراکز بهداشتی، درمانی سراسر کشور رایگان است و داروهای این بیماران به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: انجام آزمایش مستقیم بر روی خلط و پیگیری وجود بیماری سل در اطرافیان بیماران نیز از جمله خدمات مراکز تشخیص سل است که به صورت رایگان انجام می‌شود.

علایی تصریح کرد: این خدمات در یاسوج در درمانگاه شهید اشرفی، در دهدشت در درمانگاه امام علی(ع) و در گچساران نیز در مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهری، به بیماران ارائه می شود.

وی افزود: آزمایشگاه تشخیص سل بهمئی نیز در درمانگاه شهر لیکک و در شهرستان دنا در مرکز بهداشتی، درمانی پاتاوه قرار دارد.

این کارشناس یادآور شد: بيماري سل بر اثر وجود ميكروب "باسيل" ميله‌اي شكل در بدن ظاهر مي‌شود و فرد مبتلا به اين بيماري علائمي مانند تب، ضعف و كاهش اشتها، كاهش وزن و عرق‌ريزي شبانه دارد.

علایی عنوان کرد: افرادي كه داراي ضعف سيستم ايمني هستند، مانند مبتلايان به ايدز، افرادي كه شيمي درماني مي‌شوند، بيماراني كه عمل پيوند انجام داده‌اند و يا دياليز مي‌شوند، بيشتر در معرض ابتلا به اين بيماري هستند.

وی تصریح کرد: شايع‌ترين راه انتقال بيماري سل از طريق ذرات معلق در هواست و فردي كه سل ريوي دارد با هر عطسه يا سرفه يا پنج دقيقه حرف زدن، حدود سه هزار باسيل را در هوا پخش مي‌كند.

وی بیان داشت: در صورت مصرف درست و منظم داروهاي سل، اين بيماري معمولا در بيش از ۹۵ درصد موراد قابل درمان قطعي است.