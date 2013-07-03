اعلام آمادگی رقباي رئیس جمهور برای همکاری نشان از تشكيل امت واحده اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام مهدي خاموشي صبح چهارشنبه در همايش روحانيون مستقر و هجرت خراسان رضوي با تحليلي از انتخابات گفت: رسانه ها لشكر كشي كردند كه بگويند در ايران آشوب خواهد شد اما انتخابات صورت گرفت و خون هم از دماغ يك نفر بيرون نيامد.

ملت ايران بعد از انتخابات بيش از گذشته با ولايت فقيه همراه است

وي افزود: خوشبختانه كارشكني برعكس نتيجه داد و انتخابات اقتدار ما را در خاورميانه به تصوير كشيد و ملت ايران امروز بيش از گذشته با ولايت فقيه همره است.

وي با اشاره به اينكه در كشورهاي با ادعاي دموكراسي تنها 20 درصد در انتخابات رياست جمهوري شركت مي كنند؛ شركت مردم ايران در انتخابات را با 70 درصد حضور را پيروزي دانست.

مبلغان قدرت سیاسی نظام را برای مخاطبان تحلیل کنند

وي انتخابات پر شور گذشته را نشانه اي از قدرت سياسي نظام و انقلاب اسلامي خواند و گفت: مبلغان بايد اين مسائل را براي مخاطبشان تحليل كنند.

وي ابراز اميدوراي كرد رئيس جمهور منتخب مردم با قدرت به وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند و افزود: اينكه تمام رقباي ايشان اعلام آمادگي براي همكاري به ايشان كرده اند نشان از جامعه سياسي مطلوب در ايران و تشكيل امت واحده اسلامي است و بايد اين را به رخ جهانيان كشيد.

وي افزود: در مسير تبليغ با محور رضايتمندي حق حركت كنيد و اسلام را توسعه ببخشيد شما كه مسلما چيزي به جز رضايت حق را نمي خواهيد در اين مسير مستحكم پيش برويد.

حجت الاسلام خاموشي گفت: مقام معظم رهبري در سخنانشان در سفر به خراسان شمالي مباحثي را در قالب سبك زندگي بيان كردند كه ما بايد بتوانيم اين پيام را دريافت كنيم و به مردم ارائه دهيم.

مبلغان مخاطب شناس باشند

وي خطاب به مبلغان مستقر و هجرت خراسان رضوي گفت: اگر بخواهيد پيام رهبر را در خصوص سبك زندگي به مردم برسانيد بايد به مخاطبتان توجه كنيد.

وي توضيح داد: ممكن است در ميان مخاطبان شما افراد با توانايي هاي مختلف وجود داشته باشند و يا اينكه سطح معلومات مخاطب از شما بيشتر باشد و در اين مسير شما بايد آمادگي لازم براي اقناع مخاطبان امروزي، با آگاهي هاي به روز را داشته باشيد.

حجت الاسلام خاموشي گفت: امروز در جهاني زندگي مي كنيم كه اطلاعات و حجم آن براي فرزندانمان مسئله است و همه افراد حتي در روستاهاي دور افتاده به اطلاعات دسترسي دارند و اين ميزان تنوع موضوعات و سئوالات را در ذهن مخاطبان نسبت به 10 سال گذشته و حتي يك سال پيش بالا برده است.

وي با اشاره به اينكه اطلاعات در دنياي معاصر يك فرصت است كه ممكن است به تهديد تبديل شود بيان كرد: ممكن است مخاطب شما در خصوص موضوع مورد بحث شما مقاله اي نيز خوانده باشد و اگر شما اطلاعات كافي و به روز نداشته باشيد در مقابل مخاطب آگاه كلافه خواهيد شد.

امام اسلام را از مهجوريت نظري نجات داد

وي در بخشي از سخنانش در خصوص يادگار امام راحل براي انقلاب اسلامي ايران گفت: آنچه امام راحل براي متفكرين گذاشت اين جمله بود " انقلاب ما انفجار نور بود" و اين نيست كه بگوييم امام فقط مي خواست اسلام را مطرح كند بلكه آن بزرگوار مي خواست اسلام را از مهجوريت نظري بيرون بياورد و در پي احياي انديشه ناب اسلام بود.

وي افزود: امام راحل ساختار سياسي اسلام را براي ما بيان مي كند و ما را در مسيري پيش مي برد كه بتوانيم در جهان معاصر قد بيافرازيم.

حجت الاسلام خاموشي با مقايسه نگاه به اسلام در كشورهاي همجوار ايران مانند تركيه، سوريه و مصر گفت: تاكيد امام راحل در نظام اسلامي بر اصل ولايت فقيه بود و اين همان سبك زندگي اسلامي است.

وي با تصريح اين موضوع كه در جامعه اسلامي ماهدفمان رسيدن به حق حداكثري است و ما به دنبال ايجاد جامعه مطلوب هستيم بيان كرد: اسلامي كه امام مي خواهد اين است كه بايد فرزندانمان و دانشجويان را به توحيد افعالي برسانيم.

حجت الاسلام خاموشي با بيان اين پرسش كه در نظام حقوقي امروز چه مي شود كه يك هنر پيشه يا ورزشكار بيشتر از نخبه علمي مطرح مي شود و چه بايد كرد؟ افزود: اينها سئوالاتي است كه بايد براي به نتيجه رسيدن آنها تلاش كنيم.

وي افزود: مخاطب كنوني به سادگي اقناع نمي شود و دامنه اطلاعات وسيع است و شما بايد با اطلاعات بيشتر و وسيع تر به تبليغ بپردازيد.

سخنان رهبر سرفصل تبليغ باشد

حجت الاسلام خاموشي با بيان اينكه سرفصل سخنراني هايتان را صحبت هاي مقام رهبري قرار دهيد گفت: براي اينكه در برقراري ارتباط با مخاطب موفق شويد بايد مخاطب شناسي را سرفصل كارتان قرار دهيد و بدانيد كه در روستاي مستقر ضريب نفوذ دريافت اطلاعات و ماهواره چقدر است.

وي با تاكيد بر اينكه ايران بايد سرآمد همه كشورهاي اسلامي در بهار قرآن باشد افزود: قرآن بايد در ماه رمضان رونق پيدا كند.

وي بر تشكيل حلقه هاي معرفت، قرائت قران و حفظ و تفسير قرآن كريم تاكيد كرد و گفت: محوري ترين بحث هايتان در ماه رمضان تفسير قرآن باشد.

حجت الاسلام خاموشي از شبكه مبلغان سراسر كشور خواست تا ماه رمضان را با حلقه هاي تفسيري گلباران كنند و افزود: تاكيد مي كنم كه در ليلي قدر نيز قرآن و تفسير آن بيان شود و قرآن را محوري ترين بحث در ليله القدر قرار دهيد

وي مبلغان را سربازان و فرماندهان جبهه فرهنگي انقلاب دانست و گفت: مبلغان مي توانند جبهه فرهنگي كشور را تعريف كنند و بيان كنند ما در كجاي اين جبهه قرار گرفته ايم.