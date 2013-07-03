16 هزار تن گندم در نیر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع گندم نیر به خبرنگار مهر گفت: 15 هزار و 250 هکتار از اراضی کشاورزی نیر به کاشت گندم اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه گندم امسال از کیفیت مطلوبی برخوردار است، اضافه کرد: تمامی گندم برداشتی به مصرف داخل استان اختصاص یافته است.

زاهد تاکید کرد: در صورتی که مصرف داخل تامین شود می توان زمینه صادرات داخلی گندم را فراهم کرد.

فرماندار نیر در خصوص تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان محصول تولیدی به نسبت سال گذشته ادامه داد: با وجود تغییرات شرایط جوی تفاوت قابل توجهی در تولید سال گذشته و امسال مشاهده نمی شود.

وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تحمیل زیان حوادث طبیعی احتمالی ضروری است کشاورزان زمینهای زراعی خود را تحت پوشش بیمه حوادث درآورند.