۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

زاهد:

16 هزار تن گندم در نیر برداشت شد

نیر – خبرگزاری مهر: فرماندار نیر از برداشت 16 هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع گندم نیر به خبرنگار مهر گفت: 15 هزار و 250 هکتار از اراضی کشاورزی نیر به کاشت گندم اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه گندم امسال از کیفیت مطلوبی برخوردار است، اضافه کرد: تمامی گندم برداشتی به مصرف داخل استان اختصاص یافته است.

زاهد تاکید کرد: در صورتی که مصرف داخل تامین شود می توان زمینه صادرات داخلی گندم را فراهم کرد.

فرماندار نیر در خصوص تاثیر شرایط آب و هوایی در میزان محصول تولیدی به نسبت سال گذشته ادامه داد: با وجود تغییرات شرایط جوی تفاوت قابل توجهی در تولید سال گذشته و امسال مشاهده نمی شود.

وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تحمیل زیان حوادث طبیعی احتمالی ضروری است کشاورزان زمینهای زراعی خود را تحت پوشش بیمه حوادث درآورند.

