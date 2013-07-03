اجراي 115 طرح افزايش امنيت اجتماعي در مشهد/ 90 درصد خودروهاي سرقتي كشف مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد كريمي ظهر چهارشنبه در نشست خبري كه در كلانتري 25 خواجه ربيع مشهد برگزار شد اظهار كرد: تماس هاي مردمي در سه ماهه گذشته با پليس 110 مشهد 9 درصد افزايش يافته است.

افزايش 9 درصدي عمليات هاي نيروي انتظامي مشهد

وي همچنين از افزايش 9 درصدي عمليات هاي نيروي انتظامي مشهد در سه ماهه گذشته خبر داد و ابراز كرد: ميزان سرقت هاي صورت گرفته در سه ماه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه 13 درصد كاهش يافته است.

سرهنگ كريمي همچنين از كاهش 55 درصدي قتل نسبت به سه ماه اول سال گذشته خبر داد و بيان كرد: طرح مظنون گيري يكي از طرح هاي بوده كه در كاهش جرايم تاثير داشته است.

وي افزود: در سه ماهه گذشته 105 سارق زورگير در مشهد دستگير شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد كاهش جرائم خشن را شاهد هستيم.

تمامي سرقت هاي مسلحانه از سال 82 كشف شده است

فرمانده انتظامي مشهد با بيان اينكه تقريبا تمامي سرقت هاي مسلحانه از سال 82 تاكنون منجر به كشف و دستگيري سارقات شده است عنوان كرد: فقط پرونده يك سرقت مسلحانه در 10 ساله هنوز به دستگيري سارق منجر نشده است.

وي همچنين از كشف بيش از دو هزار خودروي سرقتي در سه ماهه گذشته سال جاري خبر داد و افزود: 664 دستگاه مورتور سيكلت سرقتي ميز در همين مدت كشف شده است.

90 درصد خودروهاي سرقتي كشف مي شوند

سرهنگ كريمي با اشاره به افزايش 87 درصدي كشفيات در سه ماهه ابتداي سال جاري اظهار كرد: بيش از 90 درصد خودروهاي سرقتي كشف مي شوند.

وي با بيان اينكه بيش از 90 درضد سرقت هاي انجام شده توسط معتادان است ابراز كرد: 91 درصد كل مجرمان دستگير شده سال گذشته آقا و 9 درصد ديگر از بين خانم ها بود ه اند كه 40 درصد آنها متاهل و 60 درصد ديگر مجرد هستند.

فرمانده انتظامي مشهد همچنين با اشاره به حادثه تير اندازي روز گذشته مشهد توضيح داد: همكاران جان بركف بنده قصد داشتند سارق زورگيري كه با استفاده از تبر و قمه از يك باب مغازه سرقت كرده بود و قبلا نيز داراي جرايمي بوده را با نشان دادن حكم قضايي دستگير كنند كه وي به رغم هشدار هاي متعدد به سلاح سرد به سمت ماموران حمله كرد.

لزوم خودداری شهروندان از روزه خواری در ملاء عام

وي افزود: ماموران نيز به منظور دفاع از خودشان و با استفاده از قانون به كار گيري سلاح به سمت وي شليك كردند كه اين مجرم هم اكنون در بيمارستان ثامن الائمه ناجا بستري است.

سرهنگ احد كريمي در ادامه با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان از زائران و افرادي كه نمي توانند روزه بگيرند خواست تا از روزه خوري در ملاء عام خود داري كنند.

وي خطاب به همه شهروندان گفت: امر و بمعروف و نهي از منكر وظيفه همه مسلمانان است و اين كار در ماه مبارك رمضان بايد با ظرافت بيشتر و به نحو احسن انجام شود.

و از حضور شش تيم به منظور هشدار به روزه خواران در سطح شهر مشهد خبر داد و بيان كرد: خوشبختانه با همكاري مردم شريف مشهد و زائران بارگاه ملكوتي ثامن الحجج(ع) ماه مبارك رمضان سال گذشته روزه خوري در ملاء عام به حداقل خودش رسيد كه اميدواريم در ماه مبارك رمضان سال جاري نيز شاهد اين اقدام نباشيم.

وي با تاكيد بر اينكه جرايم معمولا در ماه مبارك رمضان كاهش مي يابد ابراز كرد: در رابطه با حفظ شئونات اسلامي همچون حجاب نيز يگان هاي وي‍ژه اي در سطح شهر بويژه منطقه ثامن فعاليت مي كنند.