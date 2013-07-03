به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پدیسار صبح چهارشنبه در نشست مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای 39هزار و 170 هکتار باغ نخیلات بوده که اکثرا به صورت سنتی کشت شده است و انجام عملیات مکانیزه در آنها مشکلاتی را به همراه دارد.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر با اشاره به امکانپذیر بودن عملیات برداشت مکانیزه در نخیلات استان بوشهر، افزود: در حال حاضر انجام عملیات مکانیزه در سطح حدود هشت‌هزار هکتار از نخیلات استان امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: در سال جاری با راه‌اندازی مجدد یک دستگاه بالابر خرما امکان انجام عملیات هرس، مبارزه با آفات، خوشه آرایی و برداشت محصول در سطح یک‌هزار هکتار در منطقه وحدتیه شهرستان دشتستان فراهم شده است.

پدیسار خاطرنشان ساخت: در صورت تأمین اعتبار لازم برای خرید بالابر، امکان انجام عملیات در کل نخیلات استان به صورت مکانیزه امکان پذیر است.

وی افزود: عمده مشکلات انجام عملیات مکانیزه در نخیلات استان را شیوه نامناسب آبیاری نخیلات و عدم وجود بستر حرکتی ماشین، عدم فاصله مناسب بین درختان و بالا بودن قیمت دستگاه‌های مکانیزه نخیلات است.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر ادامه داد: از مزایای عمده استفاده از بالا بر خرما نیز، کاهش هزینه های تولید، کاهش خطرات ایمنی نیروی انسانی بالارونده از درخت و کوتاه شدن مدت انجام عملیات با توجه به محدودیت زمان برداشت است.

عملیات آرایش خوشه خرما در سطح 34هزارهکتار نخیلات استان بوشهر

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: عملیات آرایش و نگهداری خوشه خرما از خرداد شروع و تا پایان تیر پایان می پذیرد.

ماشاالله احمدی افزود: استان بوشهر بیش از 34 هزار هکتار سطح زیر کشت نخل بارور را دارد که بیشترین سطح به ترتیب مربوط به شهرستان‌های دشتستان و تنگستان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: آرایش و نگهداری خوشه‌ها در خرما از جمله عملیات متداول در نخلستان‌ها است که خوشه‌ها را از بخش درونی تاج نخل بیرون کشیده و آنها را به سمت پائین درخت هدایت کرده و برای جلوگیری از شکسته شدن محور خوشه معمولا آن‌ها را بر روی دمبرگ‌ها قرار داده و متصل می‌کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر این عملیات معمولا شش تا هشت هفته پس از گرده افشانی و زمانی که میوه‌ها حدود یک سوم وزن اصلی خود را به دست آورده‌اند انجام می شود.