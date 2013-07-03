استخدام نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح چهارشنبه در جلسه رابطان فناوری اطلاعات و آمار كتابخانه هاي عمومي استان كرمان گفت: از آنجا که سیستم‌های مکانیزه، قدمی در راستای تسریع امور و اطلاع رسانی مناسب به حساب می‌آیند، سیستم مکاتبات اداری تمام کتابخانه های عمومی استان تا پایان شهریور امسال راه اندازی خواهد شد.

وی با تاكيد بر به روز شدن كتابخانه ها به سيستم هاي فناوري اطلاعات گفت‌: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در سند چشم انداز خود به توسعه فناوري اطلاعات توجه اي ويژه دارد و با انجام مراحل مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی اخیر، تعدادی نیروی متخصص فناوری اطلاعات برای کار در کتابخانه های عمومی استان به استخدام در خواهند آمد.

وی با اشاره به راه اندازی وبلاگ کتابخانه های عمومی استان کرمان تصریح کرد: اطلاع رساني درباره وضعيت كتابخانه هاي عمومي و اخبار و برنامه هاي اين مراکز فرهنگي از مهم ترين اهداف راه اندازي وبلاگ کتابخانه هاست.

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح برنامه های پیش بینی شده اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان در بخش فناوری اطلاعات از اجرایی شدن طرح تهیه شناسنامه سخت افزاری سیستم های رایانه ای کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد.

در ادامه جلسه از سوي كارشناسان آمار و فناوري اطلاعات اداره كل كتابخانه ها در خصوص اتوماسیون اداری، خرید تجهیزات رایانه ای، ارتقا سرويس اينترنت كتابخانه ها،تهیه آنتي ويروس اورجينال، سامانه آمار تحت وب و توجه به شاخص های عضو و امانت درکتابخانه ها مطالبي ارائه شد.