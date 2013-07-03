شاخص بورس در یک قدمی 53 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز بازار سهام با 888 واحد افزایش به 52 هزار و 735 واحد رسید تا در یک قدمی 54 هزار واحد قرار بگیرد.

در پی معاملات امروز شاخص صنعت با 665 واحد تغییر به 44 هزار و 759 واحد رسید و شاخص 50 شرکت فعالتر نیز با 34 واحد تغییر به 2 هزار و 186 واحد افزایش یافت.

شاخص بازار اول در پایان معاملات به 62 هزار و 504 واحد، شاخص بازار اول 41 هزار و 362 واحد و بازار دوم به 90 هزار و 254 واحد رسید.

براین اساس در پی معاملات سهام ارزش بازار سرمایه به مرز 250 هزار میلیارد تومان نزدیک شد.

معدنی و صنعتی گل‌گهر با 85 واحد ، پالایش نفت اصفهان 59 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با 54 واحد، بانک ملت 48 واحد، مخابرات ایران 42 واحد، توسعه معادن و فلزات 33 واحد و پالایش نفت تبریز با 31 واحد بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص امروز بازار سرمایه داشتند.

براساس این گزارش، شرکت‌های مرینوس، فولاد مبارکه اصفهان، تولید محور خودرو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گل‌تاش، موتوژن و فولاد خراسان بیشترین کاهش قیمت را داشتند.