زمان تحقق حماسه اقتصادی فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: انتخاب دکتر روحانی را که با دلبستگی ملت به آینده ای روشن صورت گرفت تبریک می گوییم و امیدواریم با همت دولت و ملت، بخش دوم شعار سال که خلق حماسه اقتصادی است، محقق شود.

وی افزود: به لطف خدا، بیشتر تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم و باقیمانده را با خلق حماسه اقتصادی از سر خواهیم گذراند و مردم ما با تأسی از فرامین رهبری به ويژه در زمينه اقتصاد مقاومتی، راه توفیق را خواهند پیمود.

حسینی با اشاره به افتتاحیه هفته فرهنگ رضوی استان یزد در ابرکوه اظهار داشت: از مردم و مسئولان می خواهیم که با همت و حضور خود به این مراسم که برای اولین بار در یک شهرستان کشور برگزار می شود، شکوه بیشتری به اين مراسم بدهند و وجهه شهرستان را به بهترین وجه به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: رمضان ماه تطهیر نفس از ناپاکی ها و تطهیر دل از رذائل است و در ماهی که درهای بهشت بر روی بندگان خدا باز است، باید از این موقعیت بهترین بهره را برد.

افتتاحیه هفته فرهنگ رضوی در ابرکوه برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه نيز در اين مراسم از ميزباني ابركوه از مراسم افتتاحيه هفته فرهنگ رضوی استان یزد خبر داد.

جواد عادل اظهار داشت: ابرکوه به عنوان اولین شهرستان کشور میزبان افتتاحییه هفته فرهنگ رضوی در استان یزد است و تمام تمهیدات برای برگزاری شایسته این مراسم اندیشیده شده است.

وی ضمن تشکر از همکاری تمامی ادارات و ارگان های شهرستان در این زمینه گفت :این مراسم از ساعت 10 صبح شنبه پانزدهم تیرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل منزلگاه امام رضا(ع) مسجد بیرون که اعتبار بسیار خوبی در کشور دارد، آغاز می شود.

عادل گفت: معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به نمایندگی از آستان قدس رضوی، استاندار و مدیران کل فرهنگی و نظامی و انتظامی استان یزد مهمانان این مراسم هستند.

در اين مراسم سعید اکبرزاده به عنوان مسئول جدید دفتر امام جمعه ابرکوه معرفی شد.

اکبرزاده قبل از این مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه بود که چندی قبل بازنشسته شد.