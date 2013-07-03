تشدید نظارت بازرسان مرکز بهداشت قم بر مراکز تهیه و توزیع زولبیا و بامیه در ماه رمضان

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حلول ماه مبارک رمضان جلسات مذهبی و توزیع افطار و نذورات نیز افزایش می یابد و طبیعتا از جمله مراکزی که در این روزها فعالیت هایشان چند برابر شده قنادی ها و شیرینی فروشی ها و مراکز تولید آش و حلیم است.



وی ادامه داد: نکته مهم این است که در ماه رمضان سال جاری بحث نظارت و بازرسی ویژه از مراکز تولید زولبیا و بامیه تشدید می یابد، در سال گذشته تیم های نظارت به درجه بندی مواد اولیه می پرداختند اما در سال جاری درجه بندی مد نظر نیست و مواد اولیه باید در بالاترین سطح تهیه شود.



غفوری گفت: از جمله مواد اولیه می توان به روغن، انواع افزودنی ها و شکر اشاره کرد و تنها افزودنی مجاز برای رنگ زولبیا و بامیه زعفران است و افزودنی غیر از این خلاف موارد بهداشتی است.



مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم اظهار داشت: سال های گذشته مشکلاتی در زمینه نوع روغن مصرفی وجود داشت که امیدواریم در سال جاری شاهد این گونه مسائل نباشیم، روغن های استفاده شده در تهیه زولبیا و بامیه باید دارای ترانس پایین باشند و از قبل حرارت دیده نباشند.



وی با بیان اینکه اگر بازر سان مرکز بهداشت درمراکز تولید زولبیا و بامیه با مواردی خلاف آنچه گفته شد روبه رو شوند به شدت برخورد می کنند و با تشکیل پرونده قضایی به این تخلفات رسیدگی خواهند شد.



دبیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قم تصریح کرد: زولبیا و بامیه باید یا از طریق قنادی ها عرضه شود و یا اگر توسط مراکز دیگری نیز عرضه می شود نباید فله ای تهیه شد و باید در پاکت ها و جعبه های دارای نشانی مراکز تولید و فروش و با مهر تایید بهداشت عرضه شود.



غفوری ادامه داد: در زمینه نظارت برمراکز تولید آش و حلیم نیز تا پایان این هفته اخطاریه ها به این مراکز داده می شود تا از ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده کنند و از ظروف پلیمری استفاده نشود.



وی تاکید کرد: بحث بعدی مباحث مربوط به بهداشت مساجد که شامل بهداشت فرش و موکت، سرویس های بهداشتی و صابون مایع است، بالاخص ابزار و لوازم و مراکز پخش افطاری مهم است که ظروف و مواد توزیعی مناسب باشد.



غفوری گفت: در حال حاضر روزانه پنج تیم بازرسی برای بازدید از مراکز مختلف تشکیل شده اند و این نظارت در ماه رمضان نیز تشدید می شود، همچنین در طول ماه رمضان علاوه بر این تیم ها در ساعات بعد از افطار نیز بازرسی های ویژه ای صورت خواهد گرفت.