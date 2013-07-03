۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

"رستم و سهراب" به آخرین شب اجرا رسید/ محمدرضا عارف در سالن اپرا

"رستم و سهراب" به آخرین شب اجرا رسید/ محمدرضا عارف در سالن اپرا

بهروز غریب‌پور نویسنده و کارگردان "رستم و سهراب" از آخرین اجرای این اپرا خبر داد و گفت شب قبل محمدرضا عارف به دیدن نمایش رفته است.

بهروز غریب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار رضایت از 10 شب اجرای اپرای "رستم و سهراب" گفت: امشب چهارشنبه 12 تیرماه آخرین شب اجرای این اپراست. این نمایش در چهار دوره پیاپی در این ده سال به نمایش درآمد و همه از آن راضی بودند.

وی درباره کسانیکه از اپرا دیدن کرده اند به محمدرضا عارف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: افراد و هنرمندان زیادی به دیدن اپرا آمده اند که در خاطرم نیست. دیشب هم محمدرضا عارف به همراه خانواده اش به اپرا آمدند و بعد از اتمام نمایش به پشت صحنه آمده و با عوامل کار گفتگو کرد. شب خاطره انگیزی بود و ما مفصل صحبت کردیم.

این کارگردان تئاتر در پاسخ به واکنش عارف در مقابل تماشای اپرا عنوان کرد: من معمولا نظر مهمانان را درباره کارهایم نمی پرسم اما عارف از بی نظیر بودن اجرا یاد کرد.

غریب پور که بعد از "رستم و سهراب" اپرای "لیلی و مجنون" را برای اجرا مهیا خواهد کرد درباره آن توضیح داد: من همواره دوست داشتم این اثر را روی صحنه ببرم. "لیلی و مجنون" یک بار در سال 1908 اجرا شده و کارگردان آن را به صورت غریزی خلق کرده چون از ترکیب ارکستر سمفونیک و آهنگسازی آن اطلاعی نداشته است.

کارگردان اپرای عروسکی "عاشورا" ادامه داد: من بعد از سفرهایی به آذربایجان و انگلیس موفق شدم نسخه صوتی این نمایش را پیدا کنم که گنجینه باشکوهی از ملودی های آذربایجانی است.

اپرای "رستم و سهراب" که هرشب ساعت 19:30 در تالار فردوسی اجرا می شود، دیشب میزبان محمدرضا عارف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در سخنانی درباره ارزیابی خود از اپرا گفت: کار ارزنده استاد غریب پور نیاز به ارزیابی من ندارد زیرا ایشان از بزرگان تئاترند و آثارشان بسیار ارزنده است.

معاون اول دولت اصلاحات با بیان اینکه بسیار خوشحال شدم که فرصت تماشای این نمایش را یافتم و از زحمات عوامل این تئاتر عروسکی تشکر می کنم، اظهار کرد: داستان هم داستان حماسی شاهنامه و از داستان های برجسته بود. علاوه بر آن آهنگ نمایش نیز ساخته استاد چکناواریان از بزرگان آهنگ ایران است بنابراین از هر نظر بهترین محسوب می شود.

 

