۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

روزهای تعطیل دانشگاه آزاد در ماه رمضان اعلام شد

معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد روزهای تعطیل را در ماه رمضان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اداری دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه ای زمانهای تعطیلی این دانشگاه را در ایام ماه رمضان اعلام کرد.

بر این اساس، واحدهای دانشگاه آزاد در روزهای 5 تا 16 مرداد سال جاری تعطیل است.

چنانچه واحدهای دانشگاهی برای ترم تابستان نسبت به تشکیل کلاسهای آموزشی اقدام کنند و یا اینکه پرسنل واحدهای بیمارستانی و علوم پزشکی در ایام مذکور با موافقت بالاترین مسئول واحد در واحدهای سازمان حضور داشته باشند، مسئولان واحدهای سازمانی مجاز هستند به پرسنلی که در ایام مذکور حسب ضرورت در دانشگاه حضور دارند، نسبت به پرداخت اضافه کاری اقدام کنند.

