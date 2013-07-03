آموزش مهارتهاي زندگي به 250 زوج جوان در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري اين منطقه افزود: به منظور ترويج الگوها و زندگي خانوادگي مبتني بر آموزه هاي ديني در بين زوج هاي جوان و خانواده هاي نوبنياد، 11 کارگاه آموزشي در قالب اردوي یک ماهه آموزشي تفريحي با حضور اساتيد مجرب ، مشاوران خانواده وزوج هاي جوان در منطقه 7 در حال برگزاري است.

منیعی افزود: طرح شکوفايي عشق که سال گذشته و به مناسبت سالروز ازدواج پر برکت حضرت امام علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) برنامه ريزي و اجرا شد، امسال نيز با توجه به استقبال شهروندان و اثرات مثبت آن در بين زوجهاي جوان، در حال اجرا ست.



وي با بیان اینکه اين طرح امسال با برگزاري 11 کارگاه آموزشي تفريحي از بیست و نهم خرداد ماه آغاز و تا دوم مرداد ماه ادامه دارد، تصریح کرد:این کارگاه از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسرای اندیشه واقع در خيابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان،بوستان اندیشه برگزار مي شود.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه تصريح کرد: ترويج فرهنگ ازدواج صحيح براي جوانان و آموزش زوج هاي جوان در مورد شيوه هاي همسرداري محور هاي اصلي اين اردوي آموزشي تفريحي یکماهه است.

درهمین رابطه سمیه کاشانی مدير اداره امور بانوان شهرداري منطقه 7 نيز مشاوره ها و مطالب عنوان شده در اين کارگاهها را در سطح مطلوب و کاربردي دانست و تصريح کرد: دکتر تقوی و دکتر نامور از مشاوران و روانشناسان خبره در زمينه خانواده به همراه زوج هايي که کمتر ازسه سال ازدواج کرده اند ، در اين کارگاه ها بحث و تبادل نظر می کنند.

گفتني است علاقمندان مي توانند برای اطلاع بيشتر با شماره 88496846 اداره بانوان تماس بگیرند.