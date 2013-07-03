  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

آموزش مهارتهاي زندگي به 250 زوج جوان در منطقه 7

250 زوج جوان در قالب اردوي آموزشي تفريحي یکماهه و برگزاري کارگاههاي آموزشي شکوفايي عشق مهارتهاي زندگي را در 11 سرفصل آموزشي فرامی گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی  معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري اين منطقه افزود: به منظور ترويج الگوها و زندگي خانوادگي مبتني بر آموزه هاي ديني در بين زوج هاي جوان و خانواده هاي نوبنياد، 11 کارگاه آموزشي در قالب اردوي یک ماهه آموزشي تفريحي با حضور اساتيد مجرب ، مشاوران خانواده وزوج هاي جوان در منطقه 7 در حال برگزاري است.

منیعی افزود: طرح شکوفايي عشق که سال گذشته و به مناسبت سالروز ازدواج پر برکت حضرت امام علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) برنامه ريزي و اجرا شد، امسال نيز با توجه به استقبال شهروندان و اثرات مثبت آن در بين زوجهاي جوان، در حال اجرا ست.

وي با بیان اینکه اين طرح امسال با برگزاري 11  کارگاه آموزشي تفريحي از بیست و نهم خرداد ماه آغاز و تا دوم مرداد ماه ادامه دارد،  تصریح کرد:این کارگاه از ساعت 18 تا 20  در فرهنگسرای اندیشه واقع در خيابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان،بوستان اندیشه  برگزار مي شود.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه تصريح کرد: ترويج فرهنگ ازدواج صحيح براي جوانان و آموزش زوج هاي جوان در مورد شيوه هاي همسرداري محور هاي اصلي اين اردوي آموزشي تفريحي یکماهه است.

درهمین رابطه  سمیه کاشانی مدير اداره امور بانوان شهرداري منطقه 7 نيز مشاوره ها و مطالب عنوان شده در اين  کارگاهها را در سطح مطلوب  و کاربردي دانست و تصريح کرد: دکتر تقوی  و دکتر نامور   از مشاوران و روانشناسان خبره در زمينه خانواده به همراه زوج هايي که کمتر ازسه سال ازدواج کرده اند ، در اين کارگاه ها بحث و تبادل نظر می کنند.

گفتني است علاقمندان مي توانند برای اطلاع بيشتر با شماره 88496846 اداره بانوان تماس بگیرند.

کد مطلب 2089342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها