به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان از برگزاری طرح نشاط معنوی در تابستان سال 92 در بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام عبدالحمید حسینی رحمانی افزود: طرح نشاط معنوی در ادامه طرح موفق آرامش بهاری طبق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای سازمان ادارهکل اوقاف مبنی بر اینکه بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، در جهت ارائه برنامهای منسجم برای برگزاری برنامه فرهنگی مدون و پایدار انجام میشود.
وی در ادامه به تشریح این طرح پرداخت و بیان کرد: ثبتنام از10 تا30 خردادماه آغاز و کلاسها از 8 تیرماه تا 25 مردادماه برگزار میشود که در این طرح با توجه به اعزام مبلغان در بقاع متبرکه شهرستان برنامههایی از جمله مشاوره، بیان احکام، حلقههای معرفت وکلاسهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی بهعنوان نشاط معنوی برگزار میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان تصریح کرد: علاوه بر برنامههای ذکر شده در بقاع متبرکه شهرستان قوچان که بهعنوان میقاتالرضا(ع) شناخته میشود، برنامههایی از جمله عفاف و حجاب، زائر کوچولو، مشاوره و عرضه محصولات فرهنگی و ... طراحی شدهاند که امیدواریم در طول این طرح و طرحهای بعدی در آینده نزدیک شاهد رضایت مجاوران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) در شهرستان قوچان باشیم.
ضريح مطهر امامزاده سلطان محمدعابد(ع) كاخك غبارروبي شد
همزمان با برگزاري سي و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم مقطع شكوفهها و در آستانه ماه مبارك رمضان، ضريح مطهر امامزاده سلطان محمدعابد(ع) شهر كاخك گناباد غبارروبي شد.
در اين مراسم معنوي كه امام جمعه، خانواده معزز شهدا و ايثارگران، مسئولان محلي، قشرهاي مختلف مردم و استادان، داوران و شركتكنندگان در سي و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم مقطع شكوفهها حضور داشتند، پس از جمعآوري نذورات، ضريح مطهر با گلاب ناب شستشو و عطر افشاني شد.
تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط استاد شفيعي مومن از داوران اين دوره از مسابقات، قرائت زيارتنامه امامزاده و مرثيه خواني در رساي حضرت سيدالشهدا(ع) و اين امامزاده واجبالتعظيم توسط حجتالاسلام درويشپور از ديگر برنامههاي اين مراسم معنوي بود.
اگر چه بقعه متبركه امامزاده سلطان محمدعابد(ع) كاخك بهطور متوسط هر يك ماه غبارروبي ميشود، اما حضور پرشور جوانان و نوجوانان شركتكننده در سي و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم مقطع شكوفهها بر معنويت اين مراسم افزوده بود.
انس با قرآن بيماريهاي اخلاقي و اجتماعي را درمان ميکند
امام جمعه شهر بار نیشابور گفت: انس با قرآن بيماريهاي اخلاقي و اجتماعي را درمان ميکند.
حجتالاسلام اسماعيلزاده تربتي در محفل انس با قرآن کريم در محل مسجد جامع شهر بار، افزود: قاريان و حافظان قرآن بهعنوان سفيران نور هستند.
وی با اشاره به دستورات خداوند، قرآن را مايه موعظه، شفا، هدايت و رحمت دانست که افراد مانوس با کلام الهي بالاترين بهره را از آن کسب ميکنند.
امام جمعه شهر بار اظهار داشت: تلاوت قرآن از زبان شما بايد بهگونهاي موثر باشد که قلب مخاطب را متوجه نيکيها کند و او را از بديها برحذر دارد.
اسماعيلزاده، قرآن را نسخهاي براي بهبود امراض فردي و اجتماعي جامعه دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر تلاوت آيات الهي بايد در محتواي آن انديشه کرد.
در ادامه اين محفل سپهریراد معاون مديرکل و رئيس آموزش و پرورش نيشابور با سپاس از امام جمعه شهر بار در توجه به موضوعات قرآني، از راهاندازي مرکز دارالقرآن کريم در شهر بار خبر داد.
لازم به ذکراست در آستانه ماه ضيافت الهي محفل انس با قرآن با همکاري جلسات قرآني شهر بار و اداره آموزش و پرورش نيشابور با شرکت قاريان و حافظان استاني و کشوري در شهر بار برگزار شد و در پايان با اهدای جوايز از برترينها تقدير شد.
