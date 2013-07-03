شهید جنتی فردی ولایی و فرهنگی بود/مراکز فرهنگی دینی معطر به نام شهدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خان زاده ظهر چهارشنبه در افتتاحیه کتابخانه مشارکتی "شهید علیرضا جنتی" اظهار داشت: هر فرهنگ و ملتی به دور از زبان و نوع مذهبی دارای انسانهایی به عنوان الگو و قهرمانان ملی است که از نظر هر تمدن ویژگی های خاصی دارند اما فرق قهرمانان ایران اسلامی با سایر ملل در این است که قهرمانان و الگوهای این سرزمین شهدای آن هستند.

همرزم شهید علیرضا جنتی ادامه داد: فرق شهدا به عنوان قهرمانان ملی و دینی جمهوری اسلامی با فهرمانان سایر فرهنگ ها در این است که شهدا تنها برای رضای خدا در راستای جهاد گام برداشتند و انگیزه الهی داشتند در حالی که قهرمانان سایر فرهنگ ها انگیزه های دیگری چون درفاع از خاک و سرزمین را اولویت می دادند.

وی با اشاره به ویژگی های شهدا از جمله شهید جنتی نیز ابراز داشت: شهدا تحت ولایت فقیه و اهل بیت(ع) بودند و تنها برای قرب الهی گام برمی داشتند و بر این اساس نیز از تکبر، غرور و ریا به دور بودند.

خان زاده شهید جنتی را فردی متفکر، ولایی و درسخوان عنوان کرد و افزود: وی نفر اول رشته ریاضی در دبیرستان ابن سینای همدان بود.

همرزم شهید علیرضا جنتی به گمنامی شهدا اشاره کرد و ادامه داد: شهید جنتی برای اینکه گمنام باشد از اصفهان به جبهه رفت و در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید.

وی شهید جنتی را فردی علمی، عقیدتی و فرهنگی معرفی کرد و عنوان داشت: زمانی که خبر شهادت وی رسید به دلیل اینکه علاقه بسیاری به گمنامی داشت و کسی از جبهه رفتن وی باخبر نبود همه از شنیدن این خبر متعجب شده بودند.

خان زاده با اشاره به نامگذاری کتابخانه مشارکتی به نام شهید جنتی نیز ابراز داشت: نام شهدا همواره باید در اذهان عموم مردم جاودان باقی بماند و بر این اساس مراکز فرهنگی دینی نیز باید معطر به نام شهدا باشد.

وی بر لزوم تشریح و بیان اهداف متعالی شهدا برای قشر دانش آموز نیز تاکید.

رئیس دفتر امیر خجسته (نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی) نیز در این مراسم گفت: امام خمینی(ره) بزرگترین خطر را برای کشور تهاجم اقتصادی و نظامی نمی دانست بلکه از تهاجم فرهنگی به عنوان هجمه ای خطرناکتر از بمب اتم یاد می کرد که این مقوله نشان دهنده اهمیت دانش افزایی و توجه به فرهنگ ناب اسلامی در برابر دشمنان است.

علی مراد نادی با اشاره به توطئه های همه جانبه دشمنان نظام اسلامی در راستای از بین بردن فرهنگ ناب اسلامی ایرانی در جامعه نیز به ناکام ماندن دشمنان در اهداف شومشان اشاره کرد و این عدم توفقی دشمنان را ناشی از تاسی مردم به فرهنگ ملی و دینی دانست.

وی در پایان سخنانش با اشاره به پویایی و قدرتمند بودن فرهنگ دینی و شیعی این مهم را دلیلی بر ناکامی دشمنان در غلبه بر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران دانست.