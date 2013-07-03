یک هزار ورزشکار در کلاچای و واجارگاه رودسر ساماندهی شدند

محمد كريمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماهه نخست امسال 980 نفر ورزشكار اعم از زن و مرد در اين بخش ساماندهي، جذب و زير پوشش بيمه ورزشي قرار گرفتند.

وي همچنین توسعه زیر ساخت های ورزشی را ضروری دانست و اظهارداشت: اين تعداد ورزشكار در شش سالن و يك زمين ورزشي مشغول ورزش هستند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان كلاچاي و واجارگاه گفت: در اين مدت اداره مزبور مبادرت به اعزام چهار تيم به مسابقات استاني در رشته هاي كشتي و تكواندو کرده كه سه نفر مقام اول، چهارنفر مقام دوم و دو نفر مقام سوم را بدست آوردند.

وي در ادامه از اعزام تيم كشتي آزاد رده سني جوانان اين بخش براي شركت در مسابقات قهرماني كشتي آزاد در بندرانزلي خبر داد و گفت: اين رقابت ها از ديروز در انزلي آغاز شده است.

کریمی همچنين از ساماندهي 240 نفر ورزشكار در شهر واجارگاه طی سه ماهه امسال خبر داد و افزود: ورزش نقش مهمی در سلامت و نشاط جامعه دارد.

كريمي با اشاره به آغاز كلاس هاي تابستاني طرح اوقات فراغت از نام نويسي بيش از 100 نفر در اين كلاس ها اشاره کرد و گفت: اين افراد زير نظر 15 مربي در رشته هاي مختلف ورزشي آموزش مي بينند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان كلاچاي و واجارگاه یادآورشد: اين كلاس ها از اول تير ماه آغاز و تا پايان مرداد ماه امسال ادامه دارد.