هر کس در جامعه نا امیدی ایجاد کند به اهداف دشمن کمک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران آموزش و پرورش شهرستان کنگان اظهار داشت: دشمن در پی دلسردی مردم از نظام و انقلاب و فاصله انداختن بین مردم و مسئولان است که مردم با حضور گسترده در انتخابات 24 خرداد، پاسخ محکمی به آنها دادند.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای پایین‌آوردن آستانه تحمل مردم، خاطرنشان ساخت: باید در جامعه روحیه امید و بالندگی و نشاط میان افراد به‌وجود بیاوریم تا اهداف اساسی انقلاب اسلامی در جامعه نیز به درستی اجرا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: هر قدم یا قلم یا بیانی در راستای نومیدی و دلسردی میان مردم باشد، همان هدف و برنامه دشمن تحقق یافته است و باید هوشیارانه مراقب باشیم.

وی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یکی از افتخارات آموزش و پوروش یاد کرد و افزود: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح جایگاه معلم است.

رضائی افزود: تحول نیاز امروز آموزش و پرورش است، تحول در ساختار، فکر و در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار صورت می‌گیرد و اجرای طرح سند تحول بنیادین از مهم‌ترین برنامه‌های نظام آموزشی است.

وی بیان کرد: مشکل اساسی جامعه دین، اخلاق و معنویت است و هرچه افراد بیشتر با قرآن و فضائل اخلاقی آشنا شوند، ما توانسته‌ایم به اهداف اساسی سند تحول بنیادین که اجرای حاکمیت معنوی و اخلاقی میان جامعه است، برسیم و همگی باید به این امر کمک کنیم.

رشد کیفیت سطح تحصیلی با اجرای سند تحول بنیادین

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و کیفیت بخشیدن به سطح تعلیم و تربیت امری لازم است و باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

عباس شریف افزود: وزارت آموزش و پرورش با اجرای سند تحول بنیادین در راستای رشد کیفیت سطح تحصیلی اهتمام جدی داشته و امیدوار هستیم روز به روز شاهد رشد بیشتری باشیم.

وی به اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: همکاری و تعامل مناسب بین همکاران اداری باعث شده که در اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی و پرورشی با مشکلی مواجه نشویم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگان به اجرای حوزه تصحیح چهار شهرستان جنوبی استان در کنگان که به صورت متمرکز انجام شده اشاره کرد و ابراز داشت: با تعامل خوب دبیران توانستیم با همه مشکلات و کمبود اعتبارات این کار به خوبی انجام شود.

شریف به اجرای برنامه‌های مختلف در سال تحصیلی جاری اشاره کرد و افزود: فعال‌سازی کمیته امور بانوان، بازدید از مدارس طبق لیست برنامه‌ریزی شده، برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان در روستاهای دور افتاده، اجرای پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش، احداث فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی و دیگر برنامه‌ها در شهرستان که یک اقدام بزرگ در راستای سند تحول بنیادین است انجام گرفته است.

وی از راه‌اندازی شش واحد آموزشی نمونه و تیزهوشان در کنگان خبر داد و افزود: با تلاش صورت گرفته، تاکنون چهار واحد آموزشی در مقطع متوسطه شامل دو واحد نمونه دولتی و دو واحد تیزهوشان راه‌اندازی شده که در سال تحصیلی جدید نیز دو واحد دیگر شامل تیزهوشان علامه حلی و تیزهوشان فرزانگان در مقطع راهنمایی راه‌اندازی خواهد شد.

در پایان جلسه کارشناسان آموزش و پرورش کنگان نیز به ارائه مسائل و مشکلات حوزه خود پرداختند که راهکارهای مناسب نیز ارائه شد.