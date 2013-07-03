۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

نیک نیا:

30 درصد جمعیت علی آبادکتول تحت پوشش بیمه هستند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس شعبه بیمه تامین اجتماعی علی آبادکتول گفت: بیش از 30 درصد جمعیت این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیک نیا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان افزود: در حال حاضر 16 هزار و 469 نفر بیمه شده اصلی در این شهرستان وجود دارد و دو هزار و 900 نفر نیز مستمری بگیر با افراد تحت تکفل هستند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی سبب بالا رفتن امید به زندگی و افزایش امنیت شغلی افراد می شود، اذعان داشت: مهمترین تعهدات و حمایتهای بیمه تامین اجتماعی این شهرستان شامل حمایت در برابر حوادث، بیماریها و ایام بارداری، برقراری مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و مقرری بیکاری است.

نیک نیا، غرامت دستمزد ایام بیکاری، کمک هزنیه ازدواج، غرامت دستمزد، ایام بارداری، کمک هزینه کفن و دفن؛ پرداخت حق عائله مندی، حق اولاد، مسکن و بن مستمری بگیران را از دیگر تعهدات اعلام کرد.

وی یادآورشد: بیشترین بیمه شدگان در بخش های بیمه اجباری و خاص همچون قالی بافان، مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار و کارگران ساختمان در این شهرستان به تعداد 400 نفر هستند.

نیکنیا گف: سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات، خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود.

