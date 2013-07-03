30 درصد جمعیت علی آبادکتول تحت پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیک نیا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان افزود: در حال حاضر 16 هزار و 469 نفر بیمه شده اصلی در این شهرستان وجود دارد و دو هزار و 900 نفر نیز مستمری بگیر با افراد تحت تکفل هستند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی سبب بالا رفتن امید به زندگی و افزایش امنیت شغلی افراد می شود، اذعان داشت: مهمترین تعهدات و حمایتهای بیمه تامین اجتماعی این شهرستان شامل حمایت در برابر حوادث، بیماریها و ایام بارداری، برقراری مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و مقرری بیکاری است.

نیک نیا، غرامت دستمزد ایام بیکاری، کمک هزنیه ازدواج، غرامت دستمزد، ایام بارداری، کمک هزینه کفن و دفن؛ پرداخت حق عائله مندی، حق اولاد، مسکن و بن مستمری بگیران را از دیگر تعهدات اعلام کرد.

وی یادآورشد: بیشترین بیمه شدگان در بخش های بیمه اجباری و خاص همچون قالی بافان، مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار و کارگران ساختمان در این شهرستان به تعداد 400 نفر هستند.

نیکنیا گف: سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات، خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود.