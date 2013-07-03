به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهقان امروز در مراسم رونمایی از 16 فروند هواپیمای متعلق به قشم ایر اظهار داشت: پرواز به بیش از 62 مقصد پروازی از سوی 42 شرکت داخلی و خارجی از این فرودگاه انجام می شود.

وی با اشاره به جا به جایی سالانه حدود 5 میلیون مسافر از فرودگاه امام خمینی (ره)، گفت: سالانه بیش از 38 هزار لگ پروازی در این فرودگاه جا به جا میشود. مدیرعامل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از انجام بیش از 55 درصد عملیات پروازی بین المللی کشور در این فرودگاه خبر داد و بیان کرد: برای رشد خدمات دهی به ایرلاین ها گواهینامه های بین المللی هم در این خصوص اخذ شده است.

وی با بیان اینکه گواهینامه فعالیت فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تمامی شرایط را برای ایرلاین ها فراهم کنیم تا مسافران با ایمنی و آرامش بیشتری پروازهای خود را انجام دهند.

در ادامه اسفندیار حیدری پور مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در سال گذشته اتفاقات خوبی در بخش عمرانی قشم افتاد، گفت: با کمک هولدینگ سورینت، قشم ایر دوباره فعالیت خود را از سر گرفت در حالیکه این موضوع برای مسئولین منطقه آزاد قشم قابل تصور نبود.

وی با اشاره به ساخت پل خلیج فارس در این منطقه، اظهار داشت: اتفاق دوم ساخت پل خلیج فارس بین قشم و سرزمین مادری بود که تا کنون 3500 میلیارد تومان اعتبار و هزینه برای آن در نظر گرفته شده است. حیدری پور تصریح کرد: این پروژه تا کنون 32 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با همکاری متخصصان خارجی و ایرانی در حال ساخت است.