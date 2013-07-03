همایش"ماه خدا، راه خدا" در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه حلول ماه رمضان، بنیاد علمی فرهنگی امام هادی(ع) در اهواز این همایش تخصصی را تحت عنوان “ماه خدا، راه خدا“ به منظور آمادگی مبلغین و روحانیون برجسته استان برگزار کرد.

این همایش امروز صبح با حضور فضلا و علمای برجسته استان و سخنرانی حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی آغاز شد و پس از آن نیز حجت محمد حسین الاسلام بلک، مديرکل سازمان تبليغات اسلامي خوزستان در این راستا برای حاضران سخنرانی کرد و در پایان آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در استان نیز در خصوص این ماه مبارک و برکات آن چند دقیقه ای را برای حاظران سخنرانی کرد.

در اولین روز از این همایش قرار بود حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرلوحی، رئیس دفتر مجلس خبرگان رهبری نیز حضور به عمل رساند ولی بنا به دلایلی سفر وی به خوزستان به فردا (13 تیرماه) موکول شد.

این همایش چهارشنبه و پنج شنبه (12 و 13 تیرماه) سال‌جاری از ساعت هشت صبح تا 18 عصر در سالن آمفی تئاتر هتل نیشکر اهواز درحال برگزاری است.