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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

مستند "سلام مرتضی..." در پایان راه فیلمبرداری

مستند "سلام مرتضی..." در پایان راه فیلمبرداری

مستند "سلام مرتضی..." به کارگردانی علیرضا پوریوسف مراحل پایان فیلمبرداری را می‌گذراند.

به گزارش خبرنگار مهر،  فیلم مستند "سلام مرتضی ..." مراحل آخر تصویربرداری را طی می کند. این فیلم که از سری مجموعه‌ "یک فیلم یک حقیقت" است، به زندگی و روند مستندسازی شهید مرتضی آوینی خواهد پرداخت.

کارگردانی این فیلم را علیرضا پوریوسف و تهیه کنندگی این مجموعه را ناهید دل آگاه به عهده دارد. این مجموعه جهت پخش از شبکه مستند سیما تولید شده و زندگی و آثار مستندسازان بزرگ سینما و تلویزیون ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تصویربرداری این مجموعه را فرزین طاهری برعهده دارد، همچنین حمید لطفی به عنوان تدوینگر، زهیر میرمحمدی مجری و گزارشگر این مستند و آیدا اورنگ دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در این مستند همکاری می‌کنند.

کد مطلب 2089373

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