89 اصله چوب قاچاق در لنگرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نیکفرد ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در راستاي اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز ماموران پليس این فرماندهی حين گشت زني و کنترل خودروهاي در حال عبور به يک دستگاه خودروي کامیون باری حامل چوب به رانندگي فردي به هويت معلوم که در شانه خاکی جاده پارک بود، مظنون شدند.



وی تصریح کرد: ماموران در بازرسي از اين خودرو 89 اصله چوب قاچاق از نوع ممرز، اوجا، اقاقیا و بلوط را کشف و راننده خودرو را كه مردي 32 ساله است، دستگير كردند.



فرمانده انتظامي لنگرود در ادامه با اعلام اينكه حفظ جنگل وظیفه همه است از مردم دلسوز اين شهرستان خواست در صورت مشاهده اين گونه موارد مراتب را به پليس 110 اعلام کنند.



وی با بیان اینکه ارزش جنگل تنها به چوب نیست، افزود: جنگل از بسیاری جهات دیگر برای انسان ها و محیط زیست بشر اهمیت دارد.



نیکفرد یادآورشد: جنگل ها و گیاهان نقش مهمی در تامین مواد غذایی گیاهخواران، انسان ها و نیز ارزش های مادی و معنوی همچون تولید چوب و کاغذ، مبارزه با آلودگی محیط و فرسایش های آبی، بادی، ایجاد محیط های تفریحی، تعدیل آب و هوا و غیره دارند.