  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

برای رقابت های 2013 فرانسه/

دوندگان خوزستانی در اردوی تیم ملی معولان حاضر شدند

دوندگان خوزستانی در اردوی تیم ملی معولان حاضر شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: ورزشکاران خوزستانی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی معلولان و جانبازان برای حضور در به رقابت های جهانی 2013 فرانسه دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا جوکار و علی امیدی ورزشکاران خوزستانی دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

اردوی آمادگی تیم ملی دو ومیدانی با حضور ورزشکاران خوزستانی از 24 تیرماه به مدت 15 روز در شهرتهران برگزار می شود.

عبدالرضا جوکار ورزشکار خوزستانی سابقه حضور در چهار دوره بازی های پارالمپیک و کسب دومدال طلا، یک نقره و سه مدال برنز را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است. همچنین 30 مدال رنگارنگ در مسابقات آسیایی ماحصل حضور وی در عرصه ورزش حرفه ای است.

علی امیدی دیگر ورزشکار خوزستانی دعوت شده به اردوی آمادگی تیم ملی نیز، دارای مدال های فراوانی در عرصه کشوری و بین المللی است.

کد مطلب 2089384

