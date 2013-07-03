توزیع سبد غذایی برای 20 هزار خانواده تحت کمیته امداد در قم/ ثبت نام از حامیان برای کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در مصاحبه مطبوعاتی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل کمیته امداد استان قم برگزار شد؛ ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در راستای بهره مندی فقرا از سفره الهی در ماه مبارک رمضان و تاکیدهایی که در این راستا از ائمه معصومان(ع) در روایات نقل شده است، خیران و نیکوکاران در قالب طرح "ضیافت" به نیازمندان در این ماه کمک می‌کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر برای تهیه 10 هزار سبد غذایی از محل کمک‌های مردمی اقدام کرده‌ایم که در هفته اول ماه مبارک رمضان توزیع می‌شود و ارزش متوسط هر سبد غذایی 60 هزار تومان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم عنوان کرد: پیش بینی شده است در طول ماه رمضان به 20 هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد با مشارکت مردمی و خیران این سبد غذایی تقدیم شود که سبد غذایی شامل برنج، وغن، شکر، حبوبات و ماکارانی است.

وی ادامه داد: تهیه سبد غذایی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد از کمک‌های نقدی در اولویت است و از کیفیت بالاتری برخودار است.

جلالی ابراز داشت: خیران و مردم می‌توانند در قالب تهیه سبد غذایی برای اطعام و افطاری محرومان و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد کمک‌های خود را اهدا کنند.

وی افزود: ماه مبارک رمضان ماه پربرکت، خاص و ویژه است و در این ماه نگاه و رویکرد مردم برای کمک به محرومان و فقرا بیش از ماه‌های دیگر است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم یادآور شد: خیران و نیکوکاران علاقمند برای کمک به نیازمندان در ماه رمضان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب 27 / 13226235 جام بانک ملت با کد شناسه 51 / 55555 مبلغ خود را واریز کنند.

وی عنوان کرد: کسانی که علاقمند برای کمک به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد هستند می توانند با ارسال پیامک به سامانه پیامک 30001906 اعلام آمادگی کنند.

بازدید از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد

جلالی با اشاره به بازدید مسئولان از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: بر آن هستیم تا در ماه مبارک رمضان روزانه از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در قالب طرح "مفتاح الجنه" با هدف ایجاد رابطه با نیازمندان و آشنایی با مشکلات آنها از نزدیک با حضور مسئولان استانی بازدید کرده و از حال آنها باخبر شویم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم اظهار کرد: این عمل موجب ایجاد رابطه بیشتر مسئولان و خیران با نیازمندان می‌شود و همدلی و هم اندیشی را احیا کرده و ارزش‌های اجتماعی و محبت را توسعه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: تقدیم سبد غذایی به نیازمندان و دستگیری از آنها برای ادامه تحصیل فرزندان، ازدواج، مسکن و درمان آن‌ها از کمک‌های نقدی می‌تواند در کمک به آنها تاثیر بیشتری داشته باشد.

