مبارزه با مواد مخدر از روستاها آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر عباس حسني محتشم ظهر چهار شنبه در همايش پيشگيري اوليه از اعتياد با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر يك مبارزه ريشه دار فرهنگي است، عنوان داشت: مواد مخدر دامي كه نظام سلطه جهاني براي از بين بردن جوانان اين مرز و بوم ايجاد كرده است.

حسني محتشم ابراز داشت: امروز بر كسي پوشيده نيست كه این مبارزه به ظرفيت هاي قانوني مواد مخدر در حوزه هاي مختلف كمك مي كند.

وي با بیان اینکه از اول انقلاب شهداي زيادي را تقديم كرديم و اين روال هنوز ادامه دارد ابراز داشت: هم اكنون نیز در راستای مقابله با مواد مخدر شهدایی تقدیم انقلاب می شوند.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با اشاره به پنجم تيرماه سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: نشاط باید از راه درست و اساسی به جامعه تزریق شودو جوانان نبايد به دنبال نشاط كاذب به وسيله استفاده از مواد مخدر باشند.

حسني محتشم با بیان اینکه جوانان در تهديد و آسيب جدي هستند، گفت: ساليانه تعداد زيادي ازجوانان درگير مبارزه با مواد مخدر و چنين آسيب هاي اجتماعي می شوند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه در طي يك سال گذشته آموزش و پرورش به صورت نظام مند در اين زمينه ورود كرده و با برگزاري جلسات و همايش هاي متعدد مصرف مواد مخدر رو به كاهش است.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه دستگاه هاي مرتبط از دانش آموزان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي انقلاب اسلامي ايران حمايت کنند، عنوان داشت: در راستای مبارزه با مواد مخدر و فرهنگسازی در این زمینه باید از ظرفيت مدارس استفاده شود.

حسني محتشم با بیان اینکه در راستای مبارزه با مواد مخدر و فرهنگسازی در این زمینه از موثرترين و كيفي ترين افراد در مجموعه آموزش و پرورش نیز بهره گرفته شده است، افزود: از مجموع مباحثي كه با دستگاه هاي فرهنگي انجام پذيرفت آموزش والدين و تفاهم نامه، برگزاري 275 كارگاه با حدود 41 هزار مخاطب، آموزش همكاران فرهنگي طي 40 دوره 16 ساعته در سطح استان در بحث آموزش خانواده و مديريت مدارس در حوزه هاي مختلف است.

وي ادامه داد: برگزاري كارگاه در 170 مدرسه كه مخاطب آن 21 هزار 500 نفر بود، كتابچه پيشگيري از اعتياد با تيراژ 6 هزار نسخه براي والدين، تهيه و تدوين سند جامع پيشگري از آسيب هاي اجتماعي در دو مورد با حدود 200 نفر نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش در راستای مبارزه با مواد مخدر و فرهنگسازی در این زمینه بوده است.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان در پایان سخنانش توزیع بالغ بر 10 هزار نسخه لوح هاي فشرده آموزشي براي مدارس، والدين، مربيان، مدرسان و فرهنگيان، برگزاري جشنواره نوجوانان سالم، تشكيل كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، برگزاري هفت همايش براي والدين در سطح شهرستان هاي بزرگ، همايش تقدير از فعالان پيشگيري از اعتياد با مخاطب 750 نفر، برگزاري دو همايش پيشگيري اوليه در قالب 550 نفر مخاطب در استان همدان را نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در این زمینه عنوان کرد.