گردهمایی خادمین مساجد ابرکوه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پورقيومي در جمع كاركنان اداره تبليغات اسلامي ابركوه با اشاره به حديثی از امام رضا (ع) گفت: دعاي آخر ماه شعبان را زياد بخوانيد.

وی افزود: امام رضا (ع) خطاب به اصحابشان فرمودند كه در دهه پاياني ماه شعبان اين دعا را زياد بخوانند: "خدایا اگر تا حالا در ماه شعبان من را نیامرزیده ای در این فرصت باقیمانده تا پایان ماه شعبان من را بیامرز".

پور قیومی گفت: استفاده از فرصت اندک ماه شعبان، قدر دانستن فرصت ها برای ورود به ماه مبارک رمضان است.

وی ادامه داد: باید بدانیم که همراهی با پیامبر (ص)، تنها شرط سعادتمند شدن انسان است.

حجت الاسلام پورقيومي ادامه داد: آمادگي معنوي خود را در فرصت باقي مانده به ماه رمضان افزايش دهيد و تلاش كنيم تا به صورت پاك و با ظرفيت بالا وارد ماه ضيافت الهي شويم.

پورقیومی همچنين با اشاره به دهه نکوداشت مساجد بيان كرد: در دهه غبارروبي و بهداشت مساجد كه به عنوان يک سنت حسنه در آمده است، مؤمنين با محوريت ائمه جماعات باید با برطرف كردن کمبودها و نواقص همچنين نظافت و بهداشت مساجد، خانه خدا را براي پذيرش ميهمانان پروردگار مهياتر کنند.