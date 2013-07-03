تیم ایران در رده هشتم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار پینگپنگبازان ایران در رقابتهای بخش تیمی مسابقات قهرمانی آسیا امروز چهارشنبه در سئول کرهجنوبی برگزار شد که طی آن تیم ایران در مصاف با هند متحمل شکست 3 بر یک شد. این دیدار برای تعیین ردهبندی تیم هفتم و هشتم این دوره از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا برگزار شد. بر این اساس تیم ملی تنیس روی میز ایران با متحمل شدن شکست برابر هند به عنوان هشتم این رقابتها بسنده کرد.
پینگپنگبازان ایران در حالی به این عنوان بسنده کردند که پس از 17 سال موفق به حضور در جمع هشت تیم آسیا شدند اما با شکست برابر ژاپن، نایب قهرمان آسیا از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماندند. آنها دیدار برابر هنگکنگ را هم واگذار کردند تا دیدار پایانی خود برای کسب عنوان هفتم برگزار کنند که البته به دلیل واگذاری نتیجه دیدار با هند از دستیابی به آن هم بازماندند و در نهایت هشتم شدند.
در چارچوب بیست و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا تیم بانوان ایران به عنوان یازدهم دست یافت. این رقابتها از روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی و دوبل پیگیری میشود.
نظر شما