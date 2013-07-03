ناتو باید منحل شود/ جنگ به ابزار سیاست تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "تاگس اشپیگل"، "گرگور گیزی"، رئیس فراکسیون چپها در پارلمان آلمان اظهار داشت، اینکه بعد از لغو پیمان ورشو ناتو منحل نشد یک شکست است. اما هنوز هم ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

وی در کتاب جدید خود که دوشنبه آینده منتشر می شود شدیدا به ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی انتقاد کرده و اظهار داشت که بیش از همه، ناتو من را اذیت می کند که جنگهای زیادی را به راه می اندازد. جنگ بار دیگر به ابزار سیاست تبدیل شده است.

"گیزی" همچنین تصریح کرد که همه احزاب پارلمان آلمان انتقاد به ناتو را مسئله ای ممنوع می دانند. به جای ناتو باید یک ائتلاف برای امنیت و همکاری تشکیل شود. تکلیف این ائتلاف نباید این باشد که در دیگر کشورها مداخله نظامی کند، همانگونه که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مرتبا این کار را انجام می دهد بلکه باید فعالیتهای پیشگیرانه را دنبال کند. این یک رویکرد کاملا متفاوت با رویکرد ناتو است.

"گیزی"، همچنین خاطر نشان کرد که مداخلات نظامی امروز ناتو بدون توجه به دلایل تبلیغاتی که برای آنها عنوان می شود، علایق اقتصادی اعضاء را دنبال می کند و این مسئله برای من دلیل مهمی است که خواهان انحلال ناتو هستم . این مسئله اصلاح نمی شود.

وی افزود: در یک ائتلاف جدید که با رویکردی متفاوت از ناتو باید از بروز درگیریها جلوگیری کند طبیعتا روسیه هم باید حضور داشته باشد.

این سیاستمدار آلمانی همچنین خاطر نشان کرد که مسکو می تواند نقش مهمی در راه حل اختلافات سوریه ایفا کند. امنیت در اروپا می تواند تنها با و نه علیه روسیه به وجود آید.

وی همچنین مداخله نظامی ناتو و ارتش آلمان در سوریه را از بدترین فاجعه ها ارزیابی کرده و تصریح کرد که ما می توانیم در سوریه نقش میانجی را ایفا کنیم و این کار را برای رضای خدا و نه در نقش یک حزب جنگی انجام دهیم. مداخله نظامی در سوریه عواقب فاجعه باری خواهد داشت.

