قاچاق فرآورده های نفتی در همدان 33 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر چهار شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد، با بیان اینکه 12 تیر سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز است، افزود: پارسال از استان همدان 195 هزار و 670 لیتر فرآورده نفتی قاچاق شده است.

وی به مقایسه عملکرد دستگاه ها درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماه نخست امسال و سال گذشته پرداخت و ادامه داد: در بحث مسکرات امسال 27 هزار و 751 قوطی و بطری مشربات الکلی کشف و ضبط شد که در مقایسه با سه ماه نخست پارسال 116 درصد افزایش داشته است.

قاسمی فرزاد ادامه داد: در سه ماه نخست سال گذشته 12 هزار و 875 قوطی و بطری مشروبات در استان همدان کشف و ضبط شده بود.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان همچنین افزود: امسال 74 قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شده است که این میزان در سال گذشته 91 قبضه بوده است و نشان دهنده کاهش 32 درصدی قاچاق اسلحه است.

علیرضا قاسمی فرزاد با بیان اینکه در سه ماه نخست سال گذشته 33 هزار و 860 عدد مواد محترقه کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: امسال دو هزار و 760 عدد مواد محترقه کشف شده که نسبت به پارسال 93 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه پارسال 733 دستگاه گیرنده ماهواره در سه ماه نخست سال کشف شده، اضافه کرد: امسال هشت هزار و 498 دستگاه گیرنده ماهواره کشف و ضبط شد که نسبت به سال گذشته هزار درصد افزایش داشته است.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه پارسال 242 دستگاه وسایل نقلیه غیر استاندارد و لوازم یدکی در همدان کشف شد، ادامه داد: امسال 16 هزار و 801 قطعه کشف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال شش هزار و 842 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه پارسال 395 قلم شی در بحث میراث فرهنگی کشف شد، افزود: امسال 75 قلم بوده است که کاهش 81 درصدی داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه در سه ماه نخست سال گذشته قاچاق طلا و ارز وجود نداشته است، عنوان کرد: امسال به همت نیروی انتظامی 36 کیلو طلای 24 عیار و 30 هزار دلار ارز در همدان کشف و ضبط شد.

علیرضا قاسمی فرزاد کشفیات قاچاق تجهیزات پزشکی را در سال گذشته 556 مورد دانست و بیان کرد: امسال هزار و 550 مورد قاچاق قاچاق تجیهزات پزشکی کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 310 درصد افزایش داشته است.

قاسمی فرزاد کشفیات دخانیات قاچاق را در سه ماه نخست سال گذشته پنج میلیون و 820 هزار سیگارت اعلام کرد و ادامه داد: امسال کشفیات قاچاق دخانیات در استان همدان به یک میلیون 786 هزار رسیده است که کاهش 68 درصدی را داشته است.

وی با بیان اینکه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سه ماه نخست امسال 14 درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: در سه ماه نخست پارسال 166 هزار و 115 عدد کشف شد که امسال به 143 هزار و 335 عدد رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه در سه ماه نخست پارسال چهار هزار و 194 دستگاه لوازم خانگی کشف و ضبط شد، بیان کرد: امسال این میزان به دو هزار و 220 دستگاه رسیده است که حاکی از کاهش 46 درصد چاقاق لوازم خانگی است.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه در سه ماه نخست پارسال قاچاق رایانه و تجهیزات آن وجود نداشته است، ادامه داد: امسال 29 قلم رایانه کشف و ضبط شده است.

وی به قاچاق لوازم صوتی و تصویری اشاره کرد و اظهار داشت: در سه ماه نخست پارسال548 دستگاه لوازم صوتی و تصویری کشف شد که امسال تعداد کشفیات سه هزار و 522 مورد بوده و افزایش 538 درصدی داشته است.

علیرضا قاسمی فرزاد میزان چای قاچاق را در سه ماه نخست پارسال 676 کیلو دانست و بیان کرد: امسال هزار و 452 کلیو چای قاچاق کشف شده است که 115 درصد افزایش داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان ادامه داد: در سه ماه نخست پارسال شش هزار و 560 کیلو برنج قاچاق کشف شد و در مدت مشابه امسال 66 هزار و 532 کیلو برنج قاچاق کشف شده است که نشان دهنده افزایش 914 درصدی کشفیات برنج است.

علیرضا قاسمی فرزاد با بیان اینکه پارسال در فصل بهار 84 هزار و 100 کیلو کود شیمیایی کشف شد، اظهار داشت: امسال در سه ماه نخست سال 18 هزار و 133 کیلو کود شیمیایی کشف شد که 92 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه قاچاق پارچه 98 درصد کاهش داشته است، گفت: در سه ماه نخست امسال 4هزار و 400 متر پارچه کشف و ضبط شده است.