1.5 میلیون دلار محصول کشاورزی از بنادر جنوبی خوزستان صادر شد

رضا پلنگ زا در گفتگو با خبرنگار مهر این میزان محصول صادر شده را شامل چهار هزار و 97 تن نام برد.

وی از سيب زمينی، پياز، هندوانه، كيوی، ليموترش، سيب درختی، كدو، خرما، شيره خرما، باگاس نيشكر، كاه و حبوبات به عنوان عمده محصولات کشاورزی صادر شده نام برد.

پلنگ زا گفت: برای صادرات این میزان محصولات یاد شده ۱۵۰ فقره برگ گواهی بهداشت نباتی از سوی واحد قرنطينه نباتی مديريت جهاد كشاورزی آبادان صادر شده است.

مدیر جهادکشاورزی آبادان مقصد محصولات صادراتی را کشورهای كويت، قطر، امارات، استراليا، كانادا، انگليس و آفريقای جنوبی عنوان کرد.