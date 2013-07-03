مراسم نامگذاری سالن ورزشی"شهدای پرواز 655" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، در خصوص نامگذاری این سالن گفت: دوازدهم تیرماه، سالگرد حادثه‌ای دلخراش است که در آن جمعی از هموطنان ما مظلومانه به شهادت رسیدند. در میان این شهدا آقای خلیل آریافر نیز حضور داشت که در آن زمان رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون بود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم به خاطر زنده نگه داشتن یاد این شهدا و همکار شهیدمان آقای آریافر، سالن بسکتبال با ویلچر فدراسیون را به نام "شهدای پرواز 655" مزین کنیم.

وی در ادامه به برگزاری هر ساله همایش شنای "میثاق" اشاره کرد و گفت: جمعی از شناگران جانباز و معلول هر سال در سالروز سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان آمریکا، مسیر جزیره قشم تا هنگام را شنا می‌کنند و از این طریق یاد شهدای مظلوم این حادثه را گرامی می‌دارند.

سردار محسن رفیق دوست، عضو هیات مدیره بنیاد شهید و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان و جانبازان، که در این مراسم حضور داشت، خاطر نشان کرد: معتقدیم که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران ادامه عاشورا است، واقعه عاشورا همانند تابلویی است که نظیر آن از ازل تا ابد برای یک بار خلق شده و انقلاب ما نیز به مثابه صفحه‌ای برگرفته از این حادثه است که ابعاد وسیعی از آن را در برداشت.

وی افزود: در حادثه سقوط هواپیما نیز شقی‌ترین افراد مامور شده بودند تا مظلوم‌ترین افراد را شهید کنند.

در ادامه نشست خوشنویسان، معاون بازرگانی سازمان هواپیمایی کشور، گفت: به نمایندگی از پرسنل و ایثارگران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان به سبب برگزاری این مراسم قدردانی می‌کنم، در زمینه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا هر اقدامی که انجام شود، کم است.

آبشناسان، نیز تصریح کرد: امروز کسانی که داعیه داشتن بهترین تجهیزات و سیستم‌ها را دارند، به دروغ ادعا می‌کنند که هواپیمای جمهوری اسلامی ایران از مسیر اصلی خود خارج شده و به عنوان سوژه ای نظامی مورد هدف قرار گرفته، در صورتی که ادعای آنها کذب محض است و این هواپیما ده‌ها بار از یک سوژه نظامی بزرگ تر بوده است.

مشاور مدیرعامل و ریاست امور ایثارگران سازمان هواپیمایی کشور در پایان گفت: به عنوان عضوی از خانواده صنعت هوایی کشور از متولیان برگزاری این مراسم قدردانی می‌کنم.

در طی برگزاری این مراسم، دو کلیپ تصویری در خصوص سانحه سقوط هواپیمای مسافربری ایران و نیز افتخارات ورزشکاران جانباز و معلول در رقابتهای پارالمپیک لندن 2012، پخش شد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

مراسم پرده برداری از یادبود "شهدای پرواز 655" توسط رفیق دوست انجام شد و پس از آن ملی پوشان جوان تیم بسکتبال با ویلچر با برگزاری رقابتی نمایشی در سالن مذکور، یاد شهدای این حادثه، به خصوص شهید آریا فر را گرامی داشتند.

در این مراسم، جمعی از مسئولان سازمان هواپیمایی کشور، سردار عابدی، فرمانده بسیج ورزشکاران و نمایندگانی از بنیاد شهید و امورایثارگران نیز حضور داشتند.