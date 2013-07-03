فعالیت 83 کتابخانه عمومی و مشارکتی در کردستان/30 کتابخانه مجهز به اینترنت پرسرعت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به فرهنگی بودن استان کردستان ارتقاء سطح کتابخوانی یکی از اولویت های کاری این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه مجموع زیر بنای کتابخانه های عمومی 24 هزار و 352 متر است، افزود: تعداد منابع موجود در استان 780 هزار نسخه است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه در سال گذشته تعداد امانت در استان به میانگین 46 هزار مورد ثبت شده است، بیان کرد: در حال حاضر 50 هزار نفر جمعیت استان در کتابخانه های عمومی و مشارکتی عضو هستند که 3.5 درصد استان را تشکیل می دهند.

احمدی ادامه داد: در حال حاضر کتابخانه های استان 120 پرسنل دارد و با توجه به توسعه کتابخانه ها و ظرفیت استان افزایش پرسنل یکی از اولویت های کاری این اداره کل است.

30 کتابخانه مجهز به اینترنت پرسرعت است

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان گفت: همچنین 30 کتابخانه ای استان به اینترنت پر سرعت متصل است و 141 دستگاه رایانه به صورت فعال در کتابخانه های استان خدمات الکترونیکی ارائه می دهند.

احمدی اظهار داشت: با توجه به جمعیت استان باید 35 درصد جمعیت کشور عضو کتابخانه ها باشند و طبق سند توسعه استان باید به ازای هر 100 نفر هشت متر مربع فضای مطالعه داشته باشد که سهم استان 120 هزار متر مربع است.

وی افزود: در حال حاضر سرانه مطالعه استان 24 هزار متر مربع است و باید تلاش های لازم و جدی در راستای تحقق این اهداف صورت گیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به اینکه باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب برای امانت داشته باشیم، بیان کرد: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد تحول متناسب با موقعیت استان باشیم.