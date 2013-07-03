جذب مشارکت حداکثری جوانان در عرصه هاي اجتماعي اولویت کاری است

فرهنگ مکتبداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جوانان سرمایه های ملی کشور هستند که باید در راستای برآورده کردن نیازهای آنان برنامه های لازم و متناسب با ظرفیت های استان در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال جاری در حوزه های مختلف این معاونت اقدامات ویژه ای صورت گرفته است، افزود: زمینه سازی حضور و شرکت دبیران سمنها در کارگاه های آموزشی و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد و شرکت سه نفر از نمایندگان سمنهای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و محیط زیست استان کردستان در کارگاه های آموزشی و تخصصی این حوزه است.

سرپرست معاونت فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: شرکت دو نفر از نمایندگان و فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی استان کردستان در کارگاه آموزشی تخصصی نیز فراهم شده است.

مکتبداری عنوان کرد: کلاس های آموزشی در زمینه اعتقادی، مذهبی، هنری و فرهنگی در زمینه اوقات فراغت با حمایت این معاونت برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در خصوص تاسیس دو مورد سازمان مردم نهاد با موضوعات فعالیت در حوزه هنری و ادبی نیز اقدام شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان ادامه داد: مسابقه بزرگ ترش و شیرین توسط یکی از سازمان های مردم نهاد زیر مجموعه این معاونت به نام موسسه لاوان سنه دژ نیز اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است.

مکتبداری افزود: کانون جوانان ایمان به عنوان دبیرخانه استانی گروه عفاف و حجاب تایید شده است.

وی یادآور شد: موسسه دوستداران ولایت نیز به عنوان دبیرخانه استانی اندیشه ناب جهت ایجاد شبکه تخصصی در کشور معرفی شده از جمله اقدامات حوزه مشارکت های اجتماعی است.

سرپرست معاونت فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: برگزاری نشست کارشناسان رابط ستاد ساماندهی امور جوانان، فرمانداری ها و ادارات ورزش و جوانان شهرستان های تابعه و برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان های دیواندره، قروه و دهگلان از جمله فعالیت های حوزه ساماندهی امور جوانان است.

مکتبداری گفت: شناسایی جوانان ممتاز و مبتکر روستاهای استان، ایجاد خانه جوان در روستاها، برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری در شهرستان قروه، برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، ایجاد بانگ اطلاعاتی خیرین ازدواج جوانان ، سرکشی به شهرستان ها و ارسال تصویر نامه 50 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان از دیگر فعالیت های این حوزه است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع)، تجلیل از جوانان برتر استان، فراهم نمودن مقدمات دیدار نخبگان با نماینده ولی فقیه و بررسی طرح های پژوهشی جوانان از طریق شورای پژوهش اداره کل از جمله فعالیت های حوزه طرح های ملی است.

سرپرست معاونت فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان افزود: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در حوزه جوانان با توجه به برنامه ریزی های و استفاده درست از منابع باشیم.