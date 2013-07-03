کمبود های بخش آهوران پیگیری و رسیدگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر حاتم نارویی شب گذشته در دیدار با مردم چانف در مرکز بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر گفت: کاستی ها و مشکلاتی در این منطقه وجود دارد که پس از بررسی های لازم خواسته های به حق مردم را جامه عمل خواهیم پوشاند.

وی خاطرنشان کرد: استقرار نمایندگی و دفاتر ادارات آموزش و پرورش، کمیته امداد، ثبت احوال، برق، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و راه اندازی شعب بانک ملی و کشاورزی و احداث جایگاه عرضه سوخت در آهوران ضروری است.

وی ابراز داشت: بزودی چانف مرکز بخش آهوران به شهر ارتقا یافته و شهرداری آن نیز راه اندازی می شود.

استاندار همچنین در راستای ایجاد بوستان روستایی، تأمین اعتبار اجرای طرح هادی برای روستاهای گوانک، برشک و شهریانچ، تأمین اعتبار احداث ساختمان های اداری و مسکونی بخشداری و احداث حداقل ۱۰ واحد منزل سازمانی به مردم آهوران قول مساعد داد.

ناروئی اصلاح و توسعه شبکه آب شرب چانف و روستاهای برشک، گوانک، شهریانج، مهند، مشکنت، گمردوچ دپ، کهیری، پارود، گلیندر و متکاندپ را ضروری دانست و گفت: بخش آهوران در بدو تأسیس خود شاهد برگزاری خوب انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی بود بi طوریکه در ۳۷ روستای منطقه انتخابات شورای اسلامی برگزار شد و مردم حماسه خلق کردند که باید از آنان تشکر کرد.