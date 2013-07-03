۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

استاندار سیستان و بلوچستان:

کمبود های بخش آهوران پیگیری و رسیدگی می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان در جمع مردم چانف گفت: بزودی آهوران به شهر ارتقاء یافته و با راه اندازی شهرداری وضعیت نامناسب سیمای شهر تغییر پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر حاتم نارویی شب گذشته در  دیدار با مردم چانف در مرکز بخش آهوران از توابع شهرستان نیکشهر گفت: کاستی ها و مشکلاتی در این منطقه وجود دارد که پس از بررسی های لازم خواسته های به حق مردم را جامه عمل خواهیم پوشاند.

وی خاطرنشان کرد: استقرار نمایندگی و دفاتر ادارات آموزش و پرورش، کمیته امداد، ثبت احوال، برق، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و راه اندازی شعب بانک ملی و کشاورزی و احداث جایگاه عرضه سوخت در آهوران ضروری است.

وی ابراز داشت: بزودی چانف مرکز بخش آهوران به شهر ارتقا یافته و شهرداری آن نیز راه اندازی می شود.

استاندار همچنین در راستای ایجاد بوستان روستایی، تأمین اعتبار اجرای طرح هادی برای روستاهای گوانک، برشک و شهریانچ، تأمین اعتبار احداث ساختمان های اداری و مسکونی بخشداری و احداث حداقل ۱۰ واحد منزل سازمانی به مردم آهوران قول مساعد داد.

ناروئی اصلاح و توسعه شبکه آب شرب چانف و روستاهای برشک، گوانک، شهریانج، مهند، مشکنت، گمردوچ دپ، کهیری، پارود، گلیندر و متکاندپ را ضروری دانست و گفت: بخش آهوران در بدو تأسیس خود شاهد برگزاری خوب انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی بود بi طوریکه در ۳۷ روستای منطقه انتخابات شورای اسلامی برگزار شد و مردم حماسه خلق کردند که باید از آنان تشکر کرد.

