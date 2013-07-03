نبود برنامه زمان اوقات فراغت را به تهدید تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اوقات فراغت شهرستان آبادان با اشاره به اینکه به طور معمول در بحث اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان برنامه ها هم می توانند سازنده باشند و هم مخرب افزود: برنامه های غنی سازی اوقات فراغت اگرمفید و کارساز باشد نقش مهمی در شکوفایی استعدادها دارد و در غیر این صورت سبب ابتلای نوجوانان و جوانان به انواع بزه کاریهای اجتماعی خواهد شد.

وی اظهار کرد: چنانچه برنامه ریزی و هدفگذاریها در موضوع غنی سازی اوقات فراغت به خوبی انجام نشود اتفاق خوبی نمی افتد، بر اساس آمارها 14.5میلیون نوجوان و جوان در کشور وجود دارد که تنها 15 درصد آنها تحت پوشش برنامه های غنی سازی اوقات فراغت قرار می گیرند.

موسوی تصریح کرد: اگر برنامه غنی سازی اوقات فراغت مطلوب و خوب نباشد از لحاظ اقتصادی وروانی یک عملکرد و بازده نامناسبی بر جای خواهد گذاشت به نحوی که آرامش روحی وروانی افراد را تحت شعاع خود قرار می دهد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان با اشاره به نبود امکانات و برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن جمع بسیاری از نوجوانان وجوانان در اوقات فراغت یادآور شد: بسیاری از نوجوانان و جوانان فرصت خود را پای تلویزیون، رایانه و در گیم نتها و خیابانها به بیهودگی تلف می کنند که این خود یک زنگ خطر و هشدار جدی برای تمام مسئولان مربوطه است.

موسوی در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و سیاستگذاری درست و مناسب برای غنی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان گفت: باید کمیته ای تحت عنوان نظارت، بازرسی و ارزیابی برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در ستاد اوقات فراغت آبادان متشکل از آموزش و پرورش، تربیت بدنی، بسیج، سپاه و فرمانداری تشکیل شود.

وی از مسئولان ستاد اوقات فراغت شهرستان آبادان خواست تا ظرف یک هفته آینده نسبت به ارسال گزارش برنامه های پیش بینی شده در طرح مذکور با ذکر زمان، مکان، جمعیت هدف و کیفیت برنامه ها به دبیر ستاد (آموزش و پرورش) و ارسال یک رونوشت به فرمانداری ویژه آبادان اقدام کنند.



