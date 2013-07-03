حسن بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال استقبال فراوان همشهريان از مسابقات فوتبال گل‌كوچك آقايان، هيئت فوتبال سيرجان قصد دارد مسابقات گل‌كوچك ويژه بانوان را برگزار کند.

وي ادامه داد: علاقمندان به حضور در اين مسابقات مي‌توانند تا تاريخ 15 تيرماه، همه روزه در ساعات اداري به دفتر هيئت فوتبال، واقع در خيابان بلال مراجعه كرده و نام نويسي کنند.

وي ابراز داشت: اين مسابقات به صورت سه نفره برگزار خواهد شد كه در هر تيم دو نفر به عنوان بازيكن ذخيره حضور خواهند داشت.

بدخشان در خصوص زمان برگزاري اين مسابقات اظهار داشت: اين مسابقات بعد از ماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد كه تاريخ دقيق آن متعاقبا به شركت‌كنندگان اعلام خواهد شد.